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Самарская область вошла в топ-30 по количеству заявок на ХХI Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

16 октября 2024 12:48
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Самарская область вошла в топ-30 по количеству заявок на ХХI Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

Подведены итоги заявочной кампании ХХI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». На участие в ХХI сезоне свои инициативы отправили 445 жителей Самарской области. Конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В 2024 году в конкурсе «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» принимают участие молодые люди от 14 до 35 лет, представляя авторские проекты в 13 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. В конкурсе 12 номинаций для взрослых и одна специальная номинация для детей до 13 лет – «Волшебные нити родословной». Причем в двух номинациях – «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» нет возрастных ограничений.

Об итогах заявочной кампании XXI сезона рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов: «Проект «Моя страна – моя Россия» вошел в нашу платформу в 2019 году и продолжает показывать стабильный рост – в этом году мы получили большое количество заявок на участие от людей, заинтересованных в процветании своей малой родины. В XXI сезоне зарегистрировались более 50 тысяч участников в 13 номинациях, охватывающих самые разные сферы социально-экономического развития российских территорий. Ежегодным лидером по числу регистраций стала номинация для педагогов «Моя педагогическая инициатива», которая набрала 17 369 заявок, на втором месте – «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» – 8 161 заявка, на третьем месте – «Моя гостеприимная Россия» – 7 371 заявка. Стоит отметить, что в этом сезоне конкурсные работы будут оценивать 2970 экспертов, которые прошли квалифицированное тестирование и готовы приступить к оценке работ.  Желаю всем участников успехов и уверен, что в этом году нас ждет еще больше креативных проектов».

В период заявочной кампании членами ассоциации выпускников, экспертами и партнерами конкурса было проведено более 200 региональных презентаций, что свидетельствует о широком интересе к проекту среди жителей различных регионов нашей страны. Мероприятия помогали участникам узнать больше о конкурсе, задать вопросы и получить полезные советы от выпускников и экспертов.

От Самарской области в ХХI сезоне свои проекты на конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представили 445 участников. В целом в 2024 году организаторы получили 55 321 заявку из всех регионов России, а также из девяти иностранных государств, среди которых Беларусь, Казахстан, Китай, Таджикистан и другие страны.

Основная идея конкурса «Моя страна – моя Россия» – привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

«Конкурс «Моя страна – моя Россия» за годы своего существования стал инструментом молодежного общественного мониторинга проблем в регионах. Участники пишут о том, что болит, формируя карту «болевых точек» российских территорий. Так, к примеру, в 2018-2020 годах большинство участников писали экологические проекты, 2021-2022 годах одной из главных тем было здравоохранение, последние два года участники интересуются педагогикой и институтом семьи. Безусловно, для нас ценно, что конкурс ежегодно привлекает новых молодых людей, но приоритетом остается практическая реализация проектов, их применение на местах и востребованность в обществе. Для достижения этой цели мы прилагаем максимум усилий, чтобы предоставить участникам необходимые знания и компетенции, повышая тем самым шансы на успешное воплощение их идей», – подчеркнул руководитель исполнительной дирекции конкурса «Моя страна – моя Россия» Дмитрий Турлаков.

Заочная экспертиза проектов продлится до конца октября. Каждую заявку проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорных ситуаций назначается дополнительная проверка работы. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено рассматривать работы участников из своего региона.  После заочной экспертизы проектов участников ожидает очная презентация проектов.

Награждение победителей XXI конкурса впервые пройдет в формате просветительского интенсива при поддержке Центра знаний «Машук» в декабре 2024 года.

По завершении соревновательного трека участники останутся в орбите проекта. Благодаря программе постконкурсного сопровождения финалисты и победители продолжают обмениваться опытом, они создают и реализуют новые инициативы, которые нередко обретают федеральный масштаб.

В подведении итогов заявочной кампании XXI сезона конкурса приняли участие партнеры и организаторы проекта. Традиционно одним из ключевых партнеров конкурса является Российская академия образования. Третий год ОАО «Российские железные дороги» совместно с конкурсом «Моя страна – моя Россия» поддерживают проекты по развитию железнодорожного транспорта. Свои проекты в тематической номинации «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны» представили участники из всех субъектов России.

Посмотреть запись трансляции по итогам заявочной кампании можно в официальном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» в ВКонтакте.

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