Самарская область вошла в топ-15 рейтинга регионов по качеству предоставления электронных госуслуг

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Минэкономразвития РФ подвело итоги мониторинга качества оказания госуслуг в электронной форме в 2020 году и сформировало рейтинг субъектов РФ. Самарская область вновь подтвердила свои лидерские позиции, заняв в рейтинге 14 место.

Это стало возможным благодаря усовершенствованию инфраструктуры электронного правительства региона в рамках программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе национальный проект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

В первую пятёрку регионов вошли Москва (87,81 балла из 100), Московская область (85,37), Тульская область (85,32), Смоленская область (83,17) и Ростовская область (81,45). Менее 10 баллов набрали Республика Ингушетия (7,45) и Республика Крым (6,39).

Так, отмечается, что в 2020 году росло количество обращений в центры госуслуг (МФЦ) и на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). С 30 марта по 20 декабря 2020 года зафиксировано 87 596 486 обращений в МФЦ и 182 093 970 обращений на ЕПГУ.

Самой популярной услугой в электронном виде стало информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования (10 284 471 обращение).