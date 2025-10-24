Я нашел ошибку
Главные новости:
63% самарцев одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей
63% самарцев одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей
В России хотят наказывать таксистов за участие в мошеннических схемах
В России хотят наказывать таксистов за участие в мошеннических схемах
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В России впервые наказали школьницу за видео уничтожения дрона
В России впервые наказали школьницу за видео уничтожения дрона
Осень активизировала рынок труда в Самарской области
Осень активизировала рынок труда в Самарской области
Угрозу дефицита кофе опровергли производители
Угрозу дефицита кофе опровергли производители
Вячеслав Федорищев обратился к спецназовцам региона по случаю Дня подразделений специального назначения
Вячеслав Федорищев обратился к спецназовцам региона по случаю Дня подразделений специального назначения
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО

24 октября 2025 10:28
88
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО

Регион занял 6 место в ежегодном рейтинге регионов РФ по реализации механизмов поддержки социального сектора в 2024 году. Результаты озвучили в Минэкономразвития России.

Рейтингование регионов помогает отслеживать динамику развития негосударственного сектора в отраслях социальной сферы, а также стимулировать регионы к реализации мер по поддержке некоммерческого сектора и социального предпринимательства.

Работа региональных команд оценивалась по целому ряду показателей, среди которых поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, охват населения социальными проектами и др.

«Проектам социально-ориентированных НКО и социальных предприятий мы уделяем особое внимание. Все они помогают нам в реализации таких задач, как поддержка уязвимых категорий граждан, трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы, в свою очередь, продолжим реализацию специальных инструментов поддержки таких инициативных команд», — перечислил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций имеют особое значение для развития социальной сферы в регионе. Сегодня в Самарской области зарегистрировано 4529 НКО, из них 75% — социально ориентированные. Численность работников СОНКО составляет свыше 17 тыс. человек. К деятельности организаций привлечено более 47 тыс. волонтеров.

Поддержка некоммерческого сектора определена как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона. Ежегодно минэкономразвития Самарской области проводит конкурс грантов на реализацию социальных проектов СОНКО. В этом году победителями стали 59 проектов, получателями услуг которых станут более 85 тысяч жителей региона.

Сегодня в Самарской области работает 283 социальных предприятия. Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», в регионе реализуются специальные инструменты поддержки социального бизнеса: консультационные, образовательные. Этой категории бизнеса доступны налоговые льготы: к примеру, для ряда социально значимых видов деятельности в части налога на прибыль организаций действует нулевая ставка и освобождение от уплаты НДС. Кроме того, представителям этой категории бизнеса доступна помощь в поиске сотрудников в рамках совместной программы Минэкономразвития России с платформой hh.ru.

Проконсультироваться и подать заявку на получение услуг, а также оформление статуса социального предприятия можно в центрах «Мой бизнес» или на едином портале mybiz63.ru.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
308
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
521
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
337
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
814
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
В Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
297
Весь список