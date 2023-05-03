Самарская область вошла в топ-10 регионов, обеспокоенных наступлением нейросетей

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Опубликованы результаты «Национального индекса тревожностей КРОС» за I квартал 2023 года. Исследование выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа.

По суммарному индексу[1] в ТОП-10 регионов, в которых россияне больше всего опасались развития наступления нейросетей, вошли (по убыванию):

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирская область

Калининградская область

Краснодарский край

Московская область

Курская область

Самарская область

Республика Татарстан

Севастополь

«Данная тенденция объясняется несколькими факторами. Для Москвы — это общая активность в части использования IT сервисов и риски "обесчеловечивания" сервисов и услуг. Для регионов это в значительной степени интерпретация развития искусственного интеллекта как технологий, замещающих рабочие места, отсюда и тревожность по отношению к ИИ», – комментирует Петр Кирьян, директор по медиапроектам КРОС, автор Национального индекса тревожностей КРОС.

Исследование обращает внимание на то, что основой для тревожности «Наступление нейросетей на человека» стали различные прогнозы о том, в каких профессиях искусственный интеллект и роботы смогут заменить человека в обозримом будущем. 22 марта глава SpaceX Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и еще 1000 специалистов IT-индустрии распространили письмо, в котором призвали ввести на полгода мораторий на разработку систем искусственного интеллекта более мощных, чем GPT4. По мнению авторов письма, ИИ может представлять серьезные риски для общества и человечества.

«Наиболее интересный итог первого квартала – это появление новых тревожностей, которые ранее вообще не фиксировались: ЧВК Редан и наступление нейросетей. И если в случае с первым можно говорить о том, что это скорее кратковременный всплеск, вызванный конкретным инфоповодом, то тревожность граждан в связи с наступлением нейросетей, это, вероятно, долгосрочный тренд, так как они и дальше будут активней проникать в нашу жизнь. Не особенно вдаваясь в детали, люди встревожены, что это начало того самого будущего, которое предсказывали в фантастических фильмах, когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека», – сообщает Андрей Лебедев, директор по аналитике КРОС и автор исследования.

По индексу приживаемости[2] (наиболее значимый показатель, измеряющий актуальность проблемы и глубину дискуссии по ней) также одной из лидирующих у россиян впервые стала тревожность вокруг «Наступления нейросетей на человека». В топ-5 попали "Ход СВО", «Диверсии на территории РФ», «Слухи о мобилизации», "Деятельность ЧВК Рёдан». Озабоченность вызывают и темы, связанные с импортозамещением, а именно дефицит автозапчастей.

«Если не брать тему искусственного интеллекта, то значимыми остаются темы, которые затрагивают личное благополучие и ближний круг граждан. Это объясняет и внимание к новостной повестке новых медиа (мобилизация), и тревогу в связи с ростом цен и рисками дефицита импорта (в первую очередь лекарств). Показательно, что группа, которая прежде не формировала тревоги за своими пределами, смогла сделать свои опасения общими: дефицит запасных частей беспокоит автовладельцев (вне зависимости от того, есть он или нет), но он же часть более широкой тревоги по вопросу падения надёжности авиа и автосообщения из-за санкций», – говорит Пётр Кирьян, автор исследования, директор по медиапроектам КРОС.