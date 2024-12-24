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Самарская область вошла в ТОП-10 итогового рейтинга регионов РФ

24 декабря 2024 16:38
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По сравнению с 2023 годом Самарская область улучшила свои позиции, поднявшись с 10 места и заняв 9-ю строчку среди регионов-лидеров.

Самарская область вошла в первую десятку регионов страны. Результаты итогового рейтинга субъектов Российской Федерации озвучило аналитическое агентство «РИА Рейтинг». Самарская область заняла в нем девятую строчку, попав в список сильнейших регионов.

Эксперты подсчитали среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2024 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

По сравнению с 2023 годом Самарская область улучшила свои позиции, поднявшись с 10 места и заняв 9-ю строчку среди регионов-лидеров.

«На достижение столь высокого результата повлиял рост экономики, рост заработных плат, улучшение качества жизни населения, прирост инвестиций, развитая инновационная деятельность, рост числа занятых в МСП и многое другое», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня Самарская область по объему валового регионального продукта область входит в десятку крупнейших регионов страны. Так, по итогам 2024 года он может увеличиться на 4,5%.

Самарская область также занимает 10 место в РФ по качеству жизни людей и 9-е место - в рейтинге регионов по рынку труда.

В регионе представлены практически все виды экономической деятельности, а в основе экономики - высокотехнологичные отрасли: производство авиационной и космической техники, автомобилестроение, химия и производство нефтепродуктов, сельское хозяйство и пищевая промышленность и др.

Самарская область является регионом, привлекательным для инвесторов. Всего здесь реализуется свыше 300 инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,5 трлн. рублей. Это и новые проекты, и проекты, направленные на расширение действующих производств.

Активно развивается малое и среднее предпринимательство. Сегодня в МСП занято 658,9 тыс. человек. Для предпринимателей и инвесторов действуют региональные институты развития: сеть центров «Мой бизнес», Центр поддержки экспорта, Гарантийный фонд, Агентство по привлечению инвестиций и др. Их работа реализуется в соответствии с нацпроектами «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Два года подряд регион занимает 3 место в РФ по уровню инновационной активности организаций. В инновации и технологии активно инвестируют промышленные гиганты, современные решения внедряют предприятия МСП. На развитие направлена работа региональных и федеральных институтов развития, а технопарк «Жигулевская долина» входит в тройку лучших в стране.

«Впереди много работы! Для этого по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы большой командой Правительства совместно с жителями, депутатами, бизнесом, общественными организациями подготовили программу социально-экономического развития Самарской области до 2029 года, в которой определили ключевые приоритеты и которая соответствует национальным целям развития страны», - акцентировал Дмитрий Богданов.

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