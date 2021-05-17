Самарская область вошла в пятерку регионов по числу жалоб на школьное питание

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Самарская область занимает 5 строчку в опубликованном изданием «Газета.ру» списке регионов, где родители жалуются на низкое качество питания в школах.

Жалобы родителей российских школьников поступают на горячую линию федерального минобра, организованную для контроля исполнения распоряжения президента РФ обеспечить всех учеников начальных классов российских школ горячими завтраками. Кроме того, недовольные родители обращаются и в Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ). С просьбой разобраться, в том числе и в том, почему детей кормят холодными завтраками вместо горячих.

За последние 10 месяцев, как сообщает Министерство просвещения РФ, на их горячую линию поступило более 2 тысяч звонков с жалобами на бесплатное школьное питание. Лидирующими по этому показателю оказались Москва, Московская область, Республика Марий Эл, Красноярский край и Самарская область. Практически 50% жалоб были о том, что еда в столовых холодная. 12% родителей жаловались на плохую организацию процесса питания, а 8% — на его отсутствие или пищевые отравления, сообщает «Газета.ру».

О том, как в Самарской области устроен рынок школьного питания «Дело» рассказывало в апреле, опубликовав рейтинг крупнейших комбинатов школьного питания регионов.

Десятка крупнейших компаний поставщиков школьного питания делит между собой практически 55% рынка емкостью около 5 млрд рублей в год.

Лидирует в этом списке тольяттинское «КШП «Дружба» Татьяны Солодневой. Остальные участники рейтинга крупнейших поставщиков питания в школы региона: «Комбинат школьного питания», «Кировский КШП», «Кондитерское», «Технология», «Гамма-плюс», «Красноглинский КШП — Север», «Красноглинский КШП — Запад», «Комбинат питания «Школа здоровья», «Комбинат питания «Южный» — самарские предприятия.

По данным минобра, объем бюджетного финансирования организаций школьного питания в 2020 году составил более 622 млн рублей, пишет Обозрение.