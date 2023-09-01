154

Для оценки ситуации на рынке труда в субъектах РФ агентство «РИА Рейтинг» провело исследование и подготовило рейтинг регионов по рынку труда по итогам 2022 года, который дает возможность провести комплексный сравнительный анализ в этой сфере. Самарская область вошла в десятку лидеров в рейтинге регионов по рынку труда.

Рейтинг позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы. При расчете были проанализированы 8 показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта РФ.

Надо отметить, что вопросы занятости и кадрового обеспечения предприятий на постоянном контроле у губернатора Дмитрия Азарова, ведь именно от этого зависит социально-экономическое развитие региона.

По сравнению с прошлогодними результатами, регионы-лидеры по большей части сохранили свои позиции. Самарская область с 75 баллами по итогам 2022 года заняла 10 место.

В регионе в настоящее время по уровню регистрируемой безработицы достигнуты минимальные значения за весь период статистического наблюдения, начиная с 1992 года, и на протяжении довольно длительного времени рынок труда региона сохраняется достаточно стабильным.

По состоянию на 31.12.2022 уровень регистрируемой безработицы в Самарской области был равен 0,6%. По этому показателю регион занимал 9 место с наименьшими значениями среди субъектов ПФО (среднеокружное значение – 0,6%) и находился на 37 месте среди субъектов РФ (среднероссийское значение – 0,7%).

К 01.08.2023 с показателем, равным 0,5%, регион занимает уже 4 место с наименьшими значениями среди субъектов ПФО (среднеокружное значение – 0,5%) и находится на 25 месте среди субъектов РФ (среднероссийское значение – 0,7%).

По состоянию на 01.09.2023 уровень регистрируемой безработицы равен также 0,5%.

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в Самарской области по последним данным выборочных обследований, проводимых органами государственной статистики, в среднем за II квартал 2023 года составляет 1,9%, что ниже среднеокружного (2,5%) и среднероссийского (3,2%) значений. По этому показателю в ПФО регион занимает 1 место с наименьшими значениями, а в стране в целом – 6-10 место.