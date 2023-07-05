Самарская область вошла в число абсолютных лидеров по количеству креативных кластеров

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Три творческих пространства - "Центр труда и отдыха Станкозавод", "Дом77" и "Артист"- представлены в первом Атласе креативных кластеров России, который был презентован на Российской креативной неделе в Москве, пишет СОВА.

Креативная индустрия - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики региона. Этому способствует региональный закон по поддержке творческих индустрий, который был разработан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Его приняли в сентябре 2021 года.

- Это дополнительные преференции для развития креативного кластера, который в том числе дает жителям региона возможности для того, чтобы самореализовываться, делать счастливым себя и других, - не раз отмечал Дмитрий Азаров.

Среди абсолютных лидеров по количеству креативных кластеров - Москва и Санкт-Петербург, Самарская, Свердловская и Московская области. Это цитата из презентации Атласа креативных кластеров.



Глобальное исследование - результат двухлетней работы Союза креативных индустрий и Института развития городов "Полис".

- Исследование дает не только разграничение терминологии, чем креативный кластер отличается от арт-резиденций и творческих пространств, но и представление о креативных кластерах как значимых субъектах экосистемы развития креативных индустрий в России, - отметил управляющий партнер Института развития городов "Полис" Илья Токарев.

По словам основателя Центра современного искусства "Винзавод" Софьи Троценко, Атлас – это попытка осмыслить, систематизировать и сформулировать понятие "креативный кластер", а также выявить его экономическую, культурную и социальную роль для развития территорий и креативных индустрий в целом.



Статус "креативный кластер" в России получили 85 пространств России. В ПФО действует таких 12 таких объектов, три из них в Самарской области.

"Переосмысленная идеальная среда для творческого потенциала современного человека. Это рабочее место и социальное пространство новаторов, лидеров мнений, творцов, созидателей. Гостеприимное место, где можно работать, общаться, создавать свою среду, строить планы и воплощать мечты". Так авторы Атласа охарактеризовали Центр труда и отдыха Станкозавод.

"Творчество, мастер-классы, обсуждение новых проектов и идей, репетиции, музыка, примерки костюмов. Здесь вы не увидите человека с серьезным лицом, в пиджаке и кипой бумаг на подпись". Так представлено творческое пространство "Дом77".

Отметили также творческую составляющую кластера "Артист".

- У нас есть два арендатора – Artist Loft, где устраиваются мероприятия, спектакли, перформансы, иммерсивный театр и все, что с этим связано, и Kowalski Club, где также проходят концерты, квартирники и тому подобное, - прокомментировал идейный вдохновитель "Артиста" Никита Петухов. - Основа нашего креативного пространства - творческие люди: музыканты, художники, дизайнеры, актеры.