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Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны

10 декабря 2024 11:19
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Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны

Самарская область награждена за активное участие в программе «Лидеры производительности» (2019-2024 годов), заняв 5 место в национальном рейтинге. Успешное участие региона в программе закладывает структурную основу для дальнейшего роста производительности труда в регионе.

В программе социально-экономического развития Самарской области одним из главных приоритетов на ближайшие 5 лет глава региона выделил развитие промышленности. «Мы обеспечим развитие ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области – автомобилестроения, химии, авиационно-космического сектора, нефтепереработки и металлургии. Будем содействовать предприятиям ОПК, обеспечивающим национальную безопасность и развивать перспективные отрасли. Обеспечим развитие производственной кооперации, повысим производительность труда на предприятиях региона и ежегодно будем вовлекать в проект не менее 20 организаций», — сказал губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.

Программа «Лидеры производительности» направлена на повышение квалификации управленцев предприятий. В этом году, в рамках 37-ого потока программы, 797 руководителей из 70 регионов страны прошли обучение, охватывающее очные занятия в Москве, стажировки на предприятиях и дистанционное обучение. Среди выпускников программы за все время её существования более 10 тысяч собственников и руководителей бизнеса.

«Успех Самарской области в реализации программы «Лидеры производительности» – это итог совместной работы региональных властей и предприятий. Мы гордимся достигнутым результатом и продолжим активно поддерживать внедрение инструментов бережливого производства на предприятиях региона. Это способствует повышению эффективности, конкурентоспособности и экономическому росту Самарской области», – подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Мероприятия национального проекта по производительности труда продолжатся в новом нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика». На базе всех министерств будут развернуты отраслевые центры компетенций, которые разработают системные решения для повышения производительности труда.

«На уровне Президента принято решение тиражировать этот успешный опыт в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Программа «Лидеры производительности» будет продолжена и расширена. Дополнительно более 20 тысяч руководителей предприятий смогут пройти повышение квалификации», — сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов.

Продолжится и адресная поддержка федерального и региональных центров компетенций. Ее смогут получить сельскохозяйственные предприятия, обрабатывающие производства, компании строительной отрасли, ЖКХ, транспортной и туристической сферы.

Фото предоставлено Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

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