Самарская область вновь стала обладателем статуса «Регион добрых дел»

127

Самарская область вошла в число регионов – победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел», который проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» и направлен на выявление лучших волонтерских практик, создание системы стимулирования и вовлечения молодых граждан в добровольческую деятельность. Развитие и поддержка добровольчества – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Организатором Конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи, оператором Конкурса является ФГБУ «Роспатриотцентр».

9 лучших самарских проектов-практик поддержки волонтёрства по 4 направлениям добровольчества получили финансирование:

проект «Мастерская культурного добровольчества Самарской области» – Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная юношеская библиотека»,

проект «Каникулы в добром городе» – Общественная организация «Содружество детских и молодёжных объединений г.о. Октябрьск»,

проект «Доброшкола2.0.» – Муниципальное бюджетное учреждение г.о. Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс»,

проект «Тайные тропы» – Поволжская Ассоциация территориального и экологического развития «Мастер-План»,

проект «Школа комьюнити менеджмента» – Муниципальное бюджетное учреждение г.о. Самара «СДМ»,

просветительский проект «ОБИДКА – культура примирения» – Частное учреждение культуры «Молодёжь – Культура –Музей»,

проект «Будь с нами – 2022» – Автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей Самарской области»,

клуб многодетных семей городского округа Кинель «МногоМама» – Муниципальное бюджетное учреждение Дом молодежных организаций городского округа Кинель Самарской области «Альянс молодых»,

Региональный центр «серебряного» добровольчества «Молоды Душой» Самарской области – Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов».

Выигранные средства будут направлены на развитие системы добровольчества в регионе, вовлечение граждан в волонтерскую деятельность, а также поддержку проектов и мероприятий добровольческой направленности некоммерческих организаций и бюджетных учреждений.

«Волонтёрское движение в Самарской области имеет давние корни, традиции и активно развивается по сей день. Во многом победе в первом конкурсе «Регион добрых дел» мы обязаны именно этим успешным практикам, корпоративным традициям и устойчивым организациям. Мы всегда были уверены, что Самарская область – регион добрых дел. Мы очень благодарны экспертам, что так высоко оценили нашу заявку и позволили в четвёртый раз войти в число победителей конкурса», – рассказывает о проекте руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области Юлия Рябева.