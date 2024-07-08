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Самарская область вновь стала гостеприимной площадкой для коллективов со всей России

8 июля 2024 09:21
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Самарская область вновь стала гостеприимной площадкой для коллективов со всей России

Фестиваль «Семьи России» стартовал вчера в с. Ширяево. Встреча прошла в дружеской остановке - участники познакомились и обменялись своими творческими выступлениями.
Сегодня в Этно парке Дружбы народов пройдет Гала - концерт и основной день Всероссийского фестиваля семейного художественного творчества «Семья России».

В масштабном культурном проекте принимают участие 23 семейных песенных и фольклорных коллектива из 24 регионов России: республик Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Саха (Якутия), Луганской Народной Республики, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской и Самарской областей, Забайкальского края.

Свое творчество покажут также 12 семейных династий мастеров и ремесленников из Алтайского края, Владимирской, Калининградской, Нижегородской, Челябинской и Самарской областей.

Большой праздник народного самодеятельного творчества объединил участников со всей России!

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