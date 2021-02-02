Самарская область - в топ-10 самых популярных для отдыха и лечения в санаториях Приволжья в 2020 году

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Портал бронирования Санатории-России. рф составил рейтинг популярности санаторного отдыха и лечения в ПФО в прошлом году.

В топ-10 регионов Приволжья по популярности отдыха и лечения в санаториях в 2020 году вошли Башкортостан, Чувашия, Нижегородская область, Татарстан, Пермский край, Кировская область, Марий Эл, Самарская область, Ульяновская область и Саратовская область.

Дороже всего в Приволжье обошёлся отдых в санаториях Самарской области, в среднем, 3,1 тысяча рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение. Дешевле всего - в Марий Эл (1,8 тысяч рублей).

В санаториях Башкортостана на отдых тратили, в среднем, 3 тысячи рублей в сутки. Для сравнения, в Сочи - 3915 рублей, в Кисловодске - 3780 рублей, Ялте - 3300 рублей.

В первую тройку курортов России для санаторного отдыха вошли Сочи, Анапа и Кисловодск.

Рейтинг составлен по данным исследования спроса и цен на санаторно-курортный отдых в прошлом году.