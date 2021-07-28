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Самарская область - в лидерах рейтинга региональных центров компетенций «Производительности труда»

28 июля 2021 10:43
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Самарская область вошла в тройку лидеров рейтинга региональных центров компетенций «Производительности труда»

Минэкономразвития и Федеральный центр компетенций подвели итоги работы региональных центров компетенций. Он опубликован на ИТ-платформе «Производительность.РФ» в разделе Национальный проект – РейтингРЦК.

По его итогам Республика Башкортостан заняла первое место среди субъектов России по реализации проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» силами Региональных центров компетенций (РЦК). Второе место занимает Самарская область. Замыкают тройку лидеров Республика Татарстан и Челябинская область.

В нацпроекте «Производительность труда», куратором которого является Первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов, участвует более 2600 компаний, для налаживания эффективной производственной культуры РЦК созданы в 59 регионах.

«Мы постоянно совместно с ФЦК следим за уровнем услуг, которые они предоставляют. С начала года запустили сертификацию РЦК, где комплексно оцениваем организацию работы, достижение основных показателей, качество реализации проектов на предприятиях силами РЦК. Уже провели сертификацию 16 РЦК, сам лично участвовал в сертификации команды из Республики Татарстан и Челябинской области. Ребята показали хорошие результаты, не удивительно, что они вошли в тройку лидеров», - сообщил Александр Молодцов, директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России.

«Повышая производительность труда, мы задаем экономический базис для развития региона, в том числе, и социальной сферы. Участниками нацпроекта уже стали 110 предприятий Самарской области, и работа продолжается. Обучено свыше тысячи трехсот человек, на 75 предприятиях внедрены инструменты бережливого производства, достигнут серьезный эффект по показателям производительности. А это, в свою очередь, напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий, дает возможность повышать заработную плату сотрудникам, создавать условия для выхода на новые производственные рубежи. Как член наблюдательного совета Федерального центра компетенций, считаю крайне важным уделять постоянное внимание этой работе, создавать условия для вступления в нацпроект новых предприятий», - подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, рейтинг субъектов рассчитывается по 10-балльной шкале по 8 показателям Методологии, среди которых укомплектованность штата, выполнение плана по охвату предприятий, своевременному старту и количеству завершенных проектов, а также укомплектованность РЦК сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов. Кроме того, в рейтинге оценивается выполнение графика реализации мероприятий проектов, создание потоков-образцов и уровень удовлетворенности предприятий работой РЦК.

В составлении рейтинга принимают участие РЦК со стажем работы от 10 месяцев. Сегодня таким критериям соответствуют РЦК из 45 субъектов РФ. Подсчет итогов рейтинга проводится ежеквартально.

Теги: «Производительность труда» В центре внимания рейтинг РЦК

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