Самарская область в лидерах по цифровизации

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О поддержке IT-специалистов и развитии Госуслуг рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

До конца 2022 года на портале Госуслуг появятся порядка 70 федеральных массовых социально значимых услуг, будут также доступны более 100 региональных сервисов.

В Самарской области уже сейчас 75 массовых социально значимых услуг (МСЗУ) предоставляются в электронном виде. В прошлом году процесс перевода в онлайн-формат был завершен на 97,4%. Оставшиеся две услуги - запись ребенка в первый класс и подача документов в учреждения средне-профессионального образования, будут выведены на Единый портал государственных и муниципальных услуг в 2022 году.



««Оцифровка» региональных МСЗУ проходила в течение года в три этапа, первый из которых был завершен в начале августа, второй – в начале октября и завершающий этап – до 5 декабря. Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его региональной составляющей «Цифровое государственное управление». Президент Владимир Путин заявил, что к 2024 году большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться россиянам в электронном виде. В рамках реализации Послания Президента в конце августа прошлого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области. Согласно документу до 95% всех госуслуг (включая и региональные) будут предоставлять жителям региона дистанционно», - отметил заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.



Важно, что на портале Госуслуг представлены и суперсервисы – наборы услуг, которые сгруппированы по жизненным ситуациям. Они в следующем году дополнятся «трудовой миграцией», «безбумажными перевозками пассажиров и грузов», «цифровым строительством». Раньше эти услуги можно было получить только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо лично посетив то или иное ведомство.

«К 2024 году планируем, что у 85% россиян будет оформлена учетная запись на Госуслугах, а более половины будут пользоваться сервисом биометрической идентификации. В эти же сроки около 60% пользователей Госуслуг смогут использовать электронную цифровую подпись для подписания электронных документов онлайн, без необходимости личных визитов в ведомство, а 100% писем от госорганов будет переведено в электронный вид. Это значительно упростит деятельность малого и среднего бизнеса, а гражданам сэкономит время», - пояснил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.



Развитие цифровизации показывает особую важность вклада IT-специалистов в этот процесс. Чтобы удержать кадры в регионе, в Самарской области им выдают льготные ипотечные кредиты.

«Данная инициатива продиктована такой проблемой как переманивание специалистов друг у друга из-за кадрового дефицита. Но если раньше IT-специалисты уезжали за лучшими условиями в другие субъекты страны, так как здесь их ничего не держало, то теперь у нас есть возможность удержать кадры, предоставив льготные условия по ипотеке. В связи с этим мы и прогнозируем достаточно большой интерес молодых IT-специалистов к данной мере господдержки уже в 2022 году», - прокомментировал Константин Пресняков.

IT-специалисты могут претендовать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. Это стало возможным благодаря инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию по ипотеке, в 2022 году вошли более 160 позиций, в 2020 году их было всего 26.

