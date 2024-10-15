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Самарская область - в десятке популярных направлений для "тихой охоты"

15 октября 2024 10:17
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Самарская область - в десятке популярных направлений для "тихой охоты"

15  октября отмечается День грибов. Питаться ими начали еще древние греки.  И сегодня многие из нас  любят не только есть, но и собирать представителей грибного царства. Многие скрывают «самые грибные места» - другие наоборот с радостью делятся своими грибными опушками и полянками.

В честь Дня грибов российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ  провел в соцсетях опрос на тему:  какие направления они считают самыми грибов? И вот что они ответили.

1. На первом месте оказалась Карелия, которую выбрали 26% голосовавших.   Лесов здесь видимо-невидимо, климат влажный а людей не так много. Вот почему грибов хватит всем грибникам. А те, кто не ходят по лесным карельским тропам, могут просто купить их на рынке или в магазине, приехав, например, в Петрозаводск.

2. На втором месте  Ленинградская область, выбор  18% участников голосования.    Грибы в области есть везде, но больше всего - в Гатчинском, Всеволожском, Ломоносовском и Тосненском районе, а также в окрестностях города Выборг.

3. На третьем месте Дальний Восток, за который высказались 17% участников. Грибной сезон здесь продолжается до конца осени.  Грибы вблизи Владивостока собирают на острове Русский, около Седанского водохранилища, их также много в других районах Приморья, в окрестностях Уссурийска и Находки.

4. Московская область привлекла внимание 13% голосовавших. Грибы в Московской области водятся вблизи Мещерских болот, в окрестностях Дубны, Звенигорода и Серпухова.

5. Архангельскую область  выбрали 10% голосовавших.   В области растут самые разные виды грибов - белые, подосиновики, подберезовики, лисички и другие. Есть в области и столица белого гриба - ей был объявлен город Красноборск.

6. Самарскую область выбрали 8 % подписчиков.  Только четверть территории области занимают леса, однако "тихая охота" в этих лесах может быть удачна.  Кроме знакомых нам грибов в области можно найти даже трюфели - деликатесные грибы.

7. Владимирская область собрала  4% голосов.   Здесь также можно найти грибы практически всех разновидностей, которые растут в средней полосе.  Самыми плодородными считаются южные районы области окрестности города Гусь-Хрустальный и Маленковский район. Грибы здесь можно собирать до первых заморозков осени.

8. За Тверскую область высказались 2 % участников голосования.  В лесах, которыми покрыто более половины территории области растут более 300 видов съедобных и условно-съедобных грибов.

 
9. Новгородская  область– выбор 1%  всех голосовавших.   Странно, что их так мало, ведь леса покрывают почти 70% новгородской земли.  В прошлом году в Солецком районе в окрестностях деревни Вшели были найдены огромные белые грибы. Что будет в этом году? Давайте посмотрим.  

Теги: Опрос

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