Самарская область - в десятке популярных направлений для "тихой охоты"

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15 октября отмечается День грибов. Питаться ими начали еще древние греки. И сегодня многие из нас любят не только есть, но и собирать представителей грибного царства. Многие скрывают «самые грибные места» - другие наоборот с радостью делятся своими грибными опушками и полянками.



В честь Дня грибов российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос на тему: какие направления они считают самыми грибов? И вот что они ответили.



1. На первом месте оказалась Карелия, которую выбрали 26% голосовавших. Лесов здесь видимо-невидимо, климат влажный а людей не так много. Вот почему грибов хватит всем грибникам. А те, кто не ходят по лесным карельским тропам, могут просто купить их на рынке или в магазине, приехав, например, в Петрозаводск.



2. На втором месте Ленинградская область, выбор 18% участников голосования. Грибы в области есть везде, но больше всего - в Гатчинском, Всеволожском, Ломоносовском и Тосненском районе, а также в окрестностях города Выборг.



3. На третьем месте Дальний Восток, за который высказались 17% участников. Грибной сезон здесь продолжается до конца осени. Грибы вблизи Владивостока собирают на острове Русский, около Седанского водохранилища, их также много в других районах Приморья, в окрестностях Уссурийска и Находки.



4. Московская область привлекла внимание 13% голосовавших. Грибы в Московской области водятся вблизи Мещерских болот, в окрестностях Дубны, Звенигорода и Серпухова.



5. Архангельскую область выбрали 10% голосовавших. В области растут самые разные виды грибов - белые, подосиновики, подберезовики, лисички и другие. Есть в области и столица белого гриба - ей был объявлен город Красноборск.



6. Самарскую область выбрали 8 % подписчиков. Только четверть территории области занимают леса, однако "тихая охота" в этих лесах может быть удачна. Кроме знакомых нам грибов в области можно найти даже трюфели - деликатесные грибы.



7. Владимирская область собрала 4% голосов. Здесь также можно найти грибы практически всех разновидностей, которые растут в средней полосе. Самыми плодородными считаются южные районы области окрестности города Гусь-Хрустальный и Маленковский район. Грибы здесь можно собирать до первых заморозков осени.



8. За Тверскую область высказались 2 % участников голосования. В лесах, которыми покрыто более половины территории области растут более 300 видов съедобных и условно-съедобных грибов.



9. Новгородская область– выбор 1% всех голосовавших. Странно, что их так мало, ведь леса покрывают почти 70% новгородской земли. В прошлом году в Солецком районе в окрестностях деревни Вшели были найдены огромные белые грибы. Что будет в этом году? Давайте посмотрим.