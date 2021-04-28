Самарская область — в числе лидеров по работе с обратной связью с населением в Интернете

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ЦУР Самарской области признан одним из лучших в России.

В издательском доме «Аргументы и факты» состоялся XII Всероссийский GR-саммит в закрытом формате. Участие в мероприятии приняли делегаты из разных регионов страны, в том числе вице-губернаторы, руководители министерств по печати и пресс-служб регионов, главы представительств при президенте РФ.



В открытой части саммита выступил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. По его словам, только за первый квартал 2021 года через социальные сети зафиксировано около 670 тысяч сообщений от жителей. При этом в первом квартале ЦУР активно начал работать с платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и уже за этот период наблюдается практически аналогичное количество обращений, которые люди подают через этот сервис — более 550 тысяч. В топ регионов по количеству обращений вошли Самарская, Вологодская, Челябинская области, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО.

Алексей Гореславский также отметил, что «Диалог» проводит анализ работы с обратной связью региональных властей. В этом направлении в пятёрку лучших вошла Самарская область.