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Самарская область в числе лидеров по количеству участников XVIII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия»

2 июня 2021 09:54
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Самарская область в числе лидеров по количеству участников XVIII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия»

Прием заявок на участие в XVIII сезоне всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – завершился. Самарская область попала в десятку лидеров по числу конкурсантов в 2021 году – свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий представили 2275 жителей региона.

Самыми популярными среди жителей области стали номинации «Моя педагогическая инициатива», номинация «Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)», а также специальная номинация для детей до 13 лет «Сказки о космосе».

Заявочная кампания на участие в XVIII сезоне всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» завершилась в понедельник, 31 мая 2021 года. Свои инициативы по развитию российских регионов представили более 90 тысяч жителей страны и иностранных государств.

В этом году организационный совет конкурса возглавил Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Основными тематическими направлениями нового сезона стали наука, технологии и космос, а сам конкурс вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий в России.

В этом сезоне было расширено количество направлений конкурса. Теперь они охватывают практически весь спектр социально-экономических вопросов развития страны. Так, в обновленном списке появилась номинация «Моя страна. Моя история. Мой космос», посвященная юбилею первого полёта в космос Ю.А. Гагарина. «Космическое» направление появилось и во многих традиционных номинациях проекта. Среди них «Моя гостеприимная Россия», «Моя педагогическая инициатива», «Большая технологическая разведка моей страны» и многие другие. 

Второе новшество XVIII сезона – это возможность участия в конкурсе самых юных жителей России и зарубежных стран: свои «космические» рассказы и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе» представили дети до 13 лет.

«В нынешнем сезоне всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» вновь показал рекордные цифры по итогам заявочной кампании. Участниками проекта стали 91 147 человек – школьников, студентов, педагогов-новаторов и молодых специалистов, неравнодушных к судьбе своей родины. Позади первый этап проекта. Уже в июле авторов лучших инициатив, отобранных в рамках экспертизы, ждут очные защиты и борьба за победу в конкурсе, которая даст возможность получить стажировки в крупных российских компаниях, ценные призы и гранты от партнеров номинаций, принять участие в образовательных программах Мастерской управления «Сенеж», обрести наставников из числа победителей конкурса «Лидеры России» и других проектов платформы и, что самое важное, – реализовать представленную идею при поддержке своего региона. Подробностями проведения очных этапов 2021 года мы поделимся уже в середине июня совместно с членами организационного комитета конкурса», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель организационного комитета всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Алексей Комиссаров.

XVIII всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» стартовал 1 марта в Доме учёных им. академика А.П. Александрова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Совместно с центром в новом сезоне была запущена номинация «Научное будущее моей страны», посвященная новейшим разработкам и исследованиям в области науки.

Для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, есть отдельная номинация – «Содружество наших стран». Она включает в себя проекты, направленные на развитие экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества России и иностранных государств, а также создание совместных межгосударственных и общественных программ, ориентированных на укрепление дружественных связей, развитие молодежных обменов.

Как отметила руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова, «самой масштабной в новом сезоне и за всю историю конкурса стала единственная номинация без возрастных ограничений «Моя педагогическая инициатива» – свои проекты представили 15 762 участника. Второй по популярности стала объединенная номинация «Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)», в 2021 году ее участниками стали 12 968 человек. Третьей по числу конкурсантов стала номинация «Экология моей страны», ежегодно получающая особый отклик у жителей России, в ней приняли участие 11 347 человек».

1 июня также завершился отбор экспертов XVIII сезона всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Конкурс проходит в четыре этапа:

  • Первый – с 1 марта по 31 мая 2021 года. В течение этого периода конкурсанты размещали свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе завершился 31 мая в 23:50 по московскому времени. 
  • Второй этап пройдет с 1 июня по 11 июля. В рамках этого этапа осуществляется заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа. 
  • Третий этап стартует 12 июля и продлится до 30 сентября. В это время участники приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет в «гибридном» (очно-дистанционном) формате. 
  • Четвертый этап – награждение – состоится в декабре 2021 года.

Подробная информация о конкурсе, регистрация участников и экспертов доступны на сайте проекта.

 

Теги: Всероссийский конкурс конкурс Моя страна - моя Россия

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