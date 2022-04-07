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Самарская область стремится войти в пятёрку инвестиционно-привлекательных регионов страны

7 апреля 2022 16:17
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В этом году делегация из Самарской области вновь примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

В этом году делегация из Самарской области вновь примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдёт уже в 25 раз и состоится 15–18 июня 2022 года.

Участие в юбилейном форуме уже подтвердили 69 стран. Среди них есть и те, которые настаивали на ограничении отношений с Россией и применяли свои санкции: Норвегия, США, Япония, Германия, Великобритания, Бельгия, Финляндия, Украина.

Это доказывает, что Россию не удалось изолировать от мирового бизнес-сообщества. Деловые связи с нашей страной ценятся и поддерживаются крупнейшими мировыми лидерами, а петербургская площадка остается местом для бизнес-диалога.

Россия открыта для визитов, делового и культурного обмена со всеми государствами мира. Приглашения направлены иностранным участникам более чем из 190 стран.

Взаимовыгодное партнерство позволяет вносить важный вклад в повестку деловых мероприятий самого высокого уровня.

Страной-гостем в этом году выступит Египет. Треки деловой программы посвятят вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

Петербургский международный экономический форум – главная инвестиционная, экономическая и стратегическая площадка для работы всех управленческих команд органов власти и бизнеса как российского, так и международного.

   «Форум дает уникальную возможность встретиться всем вместе и обсудить стратегические направления развития страны, новые возможности, риски, а также провести целую серию традиционных переговоров с потенциальными инвесторами. - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов - Самарская область ежегодно формирует на ПМЭФ свой стенд и привлекает к участию региональный бизнес для продвижения своих возможностей. Мы также представляем на форуме свои стратегические проекты. Более того, в ходе форума мы традиционно проводим несколько десятков переговоров с руководством крупнейших российских и иностранных компаний, целью которых является как реализация новых, так и развитие действующих проектов. Безусловно, Петербургский международный экономический форум является площадкой возможностей для всех его участников».

Участие в форуме прошлого года, положительно отразилось на развитии Самарской области. Были заключены соглашения, которые обеспечат региону инвестиций в экономику в размере 60 миллиардов рублей. Многие из проектов, по которым были достигнуты договоренности, уже находятся в стадии реализации.

В сентябре 2021 года, в Самарской области началось строительство ветроэнергетического кластера суммарной мощностью 236,6 МВт. Для реализации проекта была выбрана площадка Красноармейского района, рядом с сельскими поселениями Криволучье-Ивановка и Гражданский, где строятся 3 электростанции. Это 52 ветроэнергетические установки, что позволит развивать экологичные источники энергии, при этом сохраняя окружающую среду.

По информации регионального минэконома, в рамках договоренностей на ПМЭФ запустили строительство крупнейших пищевых производств. В Чапаевске завершается строительство крупного логистического комплекса. А в Тольятти уже работает завод по производству дверей, где создано более 2 тысяч рабочих мест. Сейчас ведомство помогает компании совместно с фондом Сколково воплотить в жизнь планы по инновационным разработкам. Всё вместе - это тысячи новых современных рабочих мест.

 

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