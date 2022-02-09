Самарская область стала участником пилотного федерального проекта «Клиентоцентричность»

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2 февраля 2022 года состоялось заседание межведомственной рабочей группы по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении.

От Самарской области в заседании приняла участие Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области. Она выступила с двумя проектными инициативами:

- единый центр оказания услуг на базе МФЦ. Основная идея – создание единой, универсальной точки входа клиентов (физических и юридических лиц) во всю экосистему оказания государственных и муниципальных услуг на базе муниципального МФЦ;

- единый стандарт оказания туристических услуг. Задача – сформировать и рекомендовать к использованию единый стандарт для туристических услуг на территории Самарской области, который будет служить гарантией высокого качества оказываемых услуг. В рамках стандарта предполагается выявить и свести в единый реестр все услуги туристической сферы, оказываемые на территории региона, и ввести единый способ измерения их качества, на основе пула понятных для клиентов цифровых показателей. Эти показатели будут в итоге демонстрировать клиентоцентричность предлагаемых услуг туристической сферы.

Руководитель рабочей группы, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач принял решение о включении Самарской области в пилотный проект по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении. Региональные предложения переданы в Аналитический центр при Правительстве РФ, с которым в дальнейшем планируется совместное методологическое и аналитическое сотрудничество. Также по итогам встречи к рабочей группе подключились ведомства Роспатент и Росаккредитация.