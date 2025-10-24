Самарская область проведет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» для участников СВО

136

Оргкомитетом Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» Самарская область определена площадкой для проведения федерального этапа по номинации «Второй старт» в 2026 году.

Представляя наш регион, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова предложила посвятить номинацию участникам специальной военной операции, поскольку сейчас многие из них, возвращаясь, сталкиваются с необходимостью поиска новой работы.

В Самарской области накоплен большой опыт адаптации ветеранов СВО в мирную жизнь, которым регион готов поделиться. Особенно ценно, когда вернувшимся из зоны спецоперации бойцам помогали пройти переобучение и найти себя на новом профессиональном пути. Такой опыт нужно распространять, чтобы каждый ветеран СВО мог найти себя.

Федеральный этап по данной номинации впервые прошел в Самарской области в текущем году и объединил на своей площадке участников из 17 регионов Российской Федерации, представляющих самые разные профессии от корректора до пожарного.

Кроме конкурсных испытаний в течение двух дней на открытой площадке проведены профориентационные мастер-классы по 35 востребованным рабочим профессиям. Участниками мастер-классов стали более 4 000 посетителей, в голосовании – более 55 тыс. человек из всех российских регионов.

«Номинация «Второй старт» была организована впервые в текущем году - подчеркнула заместитель Председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева. – Мы с гордостью приняли участников конкурса на территории Самарской области, эта номинация уникальна и интересна тем, что здесь соревновались представители разных профессий. И мы всецело поддерживаем, что в следующем году в этой номинации будут соревноваться участники специальной военной операции, поскольку их социальная адаптация и трудоустройство – это наша ключевая задача. Самарская область создаст все необходимые условия для качественного проведения конкурса. Благодарим за доверие!»

Всероссийский конкурс профмастерства проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Цель конкурса - поднять престиж рабочих профессий.

Татьяна Голикова отметила, что часть номинаций конкурса проводится на постоянной основе, а часть меняется с учетом прогноза потребности рынка труда. Число номинаций в 2026 году планируется еще расширить, теперь к номинациям, проводимым региональными органами власти, прибавятся номинации, федеральные этапы которых проведут предприятия-партнеры.

Оргкомитет поддержал заявку Самарской области, и регион был утвержден, как территория проведения федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» в 2026 году. Планируется, что и на следующий год сохранится формат проведения мастер-классов для всех желающих, чтобы в конкурсе приняли участие не только представители разных регионов, но и все жители и гости Самарской области.