Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область проведет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» для участников СВО
Самарская область проведет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» для участников СВО
На площадке технопарка «Жигулёвская долина» прошел традиционный День инноватора
На площадке технопарка «Жигулёвская долина» прошел традиционный День инноватора
В областной научной библиотеке пройдёт арт-лекция о театральной жизни запасной столицы
В областной научной библиотеке пройдёт арт-лекция о театральной жизни запасной столицы
В России стартовал конкурс для иностранных студентов «WOW! RUSSIA»
В России стартовал конкурс для иностранных студентов «WOW! RUSSIA»
Реестр семейных предприятий начали создавать в Самарской области
Реестр семейных предприятий начали создавать в Самарской области
Прогноз погоды в Самаре на выходные 25-26 октября: аналитика Яндекс Погоды
Прогноз погоды в Самаре на выходные 25-26 октября: аналитика Яндекс Погоды
Более 500 советников по воспитанию Самарской области прошли обучение в рамках проекта Знание.Государство
Более 500 советников по воспитанию Самарской области прошли обучение в рамках проекта Знание.Государство
в Самаре спрос на студии в новостройках за год вырос на 56%
В Самаре спрос на студии в новостройках за год вырос на 56%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область проведет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» для участников СВО

24 октября 2025 23:26
136
Самарская область проведет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» для участников СВО

Оргкомитетом Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» Самарская область определена площадкой для проведения федерального этапа по номинации «Второй старт» в 2026 году.

Представляя наш регион, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова предложила посвятить номинацию участникам специальной военной операции, поскольку сейчас многие из них, возвращаясь, сталкиваются с необходимостью поиска новой работы.

В Самарской области накоплен большой опыт адаптации ветеранов СВО в мирную жизнь, которым регион готов поделиться. Особенно ценно, когда вернувшимся из зоны спецоперации бойцам помогали пройти переобучение и найти себя на новом профессиональном пути. Такой опыт нужно распространять, чтобы каждый ветеран СВО мог найти себя.

Федеральный этап по данной номинации впервые прошел в Самарской области в текущем году и объединил на своей площадке участников из 17 регионов Российской Федерации, представляющих самые разные профессии от корректора до пожарного.

Кроме конкурсных испытаний в течение двух дней на открытой площадке проведены профориентационные мастер-классы по 35 востребованным рабочим профессиям. Участниками мастер-классов стали более 4 000 посетителей, в голосовании – более 55 тыс. человек из всех российских регионов.

«Номинация «Второй старт» была организована впервые в текущем году - подчеркнула заместитель Председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева. –  Мы с гордостью приняли участников конкурса на территории Самарской области, эта номинация уникальна и интересна тем, что здесь соревновались представители разных профессий. И мы всецело поддерживаем, что в следующем году в этой номинации будут соревноваться участники специальной военной операции, поскольку их социальная адаптация и трудоустройство – это наша ключевая задача. Самарская область создаст все необходимые условия для качественного проведения конкурса. Благодарим за доверие!»

Всероссийский конкурс профмастерства проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Цель конкурса - поднять престиж рабочих профессий. 

Татьяна Голикова отметила, что часть номинаций конкурса проводится на постоянной основе, а часть меняется с учетом прогноза потребности рынка труда. Число номинаций в 2026 году планируется еще расширить, теперь к номинациям, проводимым региональными органами власти, прибавятся  номинации, федеральные этапы которых проведут предприятия-партнеры.

Оргкомитет поддержал заявку Самарской области, и регион был утвержден, как территория проведения федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» в 2026 году. Планируется, что и на следующий год сохранится формат проведения мастер-классов для всех желающих, чтобы в конкурсе приняли участие не только представители разных регионов, но и все жители и гости Самарской области.

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
199
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
240
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
420
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
671
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
617
Весь список