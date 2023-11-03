Самарская область присоединится к юбилейному Всероссийскому экологическому диктанту

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Всероссийский экологический диктант – крупный просветительский проект в деле защиты природы. Это доступный инструмент экопросвещения, который информирует о вопросах экобезопасности и способах решения экологических проблем.

Юбилейный Всероссийский экологический диктант пройдет с 9 по 26 ноября 2023 г. во всех субъектах Российской Федерации.

Вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности входят в число общенациональных приоритетов России, отметил президент Владимир Путин.

В Самарской области благодаря реализации нацпроекта "Экология" решены многие вопросы в сфере охраны природы. Ликвидированы более 800 несанкционированных свалок, идет работа по объектам накопленного экологического вреда, качественные изменения произошли и в системе сортировки и переработки отходов. До 2024 года планируется решить проблему с некачественно очищенной сточной водой и улучшить санитарно-экологическое состояние водных объектов. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, регион успешно выполняет взятые на себя обязательства в рамках в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги".

Участником Всероссийского экологического диктанта может стать каждый, для этого необходимо зарегистрироваться на портале экодиктант.рус. Написать Экодиктант можно онлайн или на офлайн-площадках (информация о них будет размещена на портале).

В 2022 году свою экологическую грамотность проверили 4 188 000 детей и взрослых из России и зарубежных стран. По количеству участников (149 988 человек) Самарская область вошла в первую четверку среди регионов РФ.

В этом году Всероссийский просветительский проект расширится, пойдя по пути инклюзии. Специалистами проектного офиса Экодиктанта разработаны вопросы для детей с особенностями развития, принять участие в диктанте можно будет вместе с родителями или опекунами. Каждый участник инклюзивного Экодиктанта получит сертификат «Пишем вместе!».

Категории участников Экодиктанта:

До 12 лет;

От 12 до 18 лет;

Старше 18 лет (не эколог);

Старше 18 лет (эколог);

«Пишем вместе!» (дети с ОВЗ совместно с родителями/опекунами).

В ЭкоДиктант-2023 будут включены вопросы о природе новых территорий, участники узнают множество интересных фактов про экологические особенности Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

фото предоставлено департаментом информационной политики СО