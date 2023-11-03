Самарская область присоединится к юбилейному Всероссийскому экологическому диктанту

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +5, +7°С.
4 ноября в Самарской области без осадков, до +9°С
Открывая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил чрезвычайную важность праздника народного единения.
Дмитрий Азаров вручил награды защитникам Отечества и людям, которые внесли вклад в развитие Самарской области
Вакцинация помогает избежать осложнений гриппа в первую очередь группам риска, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями, старшему поколению, маленьким детям, беременным женщинам.
Армен Бенян: 35 % населения Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
Активисты «Молодой Гвардии» поддержали добрую инициативу, откликнулись на просьбу жителей Красноярского района и провели уборку на старинном кладбище.
Волонтеры «Единой России» привели в порядок захоронения героев труда в посёлке Волжском
Цель конкурса - повысить компетентность сотрудников и замотивировать их развиваться в профессии.
В Самаре определены лучшие по профессии среди электромонтеров «Т Плюс»
Миссия амбассадоров – информировать молодёжь Самарской области о возможностях, которые предоставляет участие в грантовых конкурсах.
«Я – Амбассадор Росмолодежь.Гранты»: молодые самарцы в числе победителей
Наилучшие пожелания посетители офисов компании получили от героя Теплослава вместе с шариками в цветах флага России.
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с Днем народного единства
Более 50 произведений живописи, графики, скульптуры создавались в течение двух лет специально для этого проекта.
В Центре труда и отдыха «Станкозавод» в Самаре открывается выставка «Всякие сказки»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.17
-0.11
EUR 99
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область присоединится к юбилейному Всероссийскому экологическому диктанту

3 ноября 2023 15:52
130
Участником Всероссийского экологического диктанта может стать каждый.

Всероссийский экологический диктант – крупный просветительский проект в деле защиты природы. Это доступный инструмент экопросвещения, который информирует о вопросах экобезопасности и способах решения экологических проблем.

Юбилейный Всероссийский экологический диктант пройдет с 9 по 26 ноября 2023 г. во всех субъектах Российской Федерации.

Вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности входят в число общенациональных приоритетов России, отметил президент Владимир Путин.

В Самарской области благодаря реализации нацпроекта "Экология" решены многие вопросы в сфере охраны природы. Ликвидированы более 800 несанкционированных свалок, идет работа по объектам накопленного экологического вреда, качественные изменения произошли и в системе сортировки и переработки отходов.  До 2024 года планируется решить проблему с некачественно очищенной сточной водой и улучшить санитарно-экологическое состояние водных объектов. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, регион  успешно выполняет взятые на себя обязательства в рамках в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги".

Участником Всероссийского экологического диктанта может стать каждый, для этого необходимо зарегистрироваться на портале экодиктант.рус. Написать Экодиктант можно онлайн или на офлайн-площадках (информация о них будет размещена на портале).

В 2022 году свою экологическую грамотность проверили 4 188 000 детей и взрослых из России и зарубежных стран. По количеству участников (149 988 человек) Самарская область вошла в первую четверку среди регионов РФ.

В этом году Всероссийский просветительский проект расширится, пойдя по пути инклюзии. Специалистами проектного офиса Экодиктанта разработаны вопросы для детей с особенностями развития, принять участие в диктанте можно будет вместе с родителями или опекунами. Каждый участник инклюзивного Экодиктанта получит сертификат «Пишем вместе!».

Категории участников Экодиктанта: 

До 12 лет; 

От 12 до 18 лет; 

Старше 18 лет (не эколог); 

Старше 18 лет (эколог); 

 «Пишем вместе!» (дети с ОВЗ совместно с родителями/опекунами).

В ЭкоДиктант-2023 будут включены вопросы о природе новых территорий, участники узнают множество интересных фактов про экологические особенности Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

 

фото предоставлено департаментом информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре состоится Всероссийская акция «Ночь искусств -2023»
3 ноября 2023  10:40
В Самаре состоится Всероссийская акция «Ночь искусств -2023»
239
Глава региона и руководитель ведомства обсудили вопросы развития строительной отрасли в Самарской области, реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
2 ноября 2023  20:49
Дмитрий Азаров провел встречу с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным
442
Временно изменится движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
2 ноября 2023  12:32
Временно изменится движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
385
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
2 ноября 2023  12:00
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
367
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
2 ноября 2023  11:17
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
762
Весь список