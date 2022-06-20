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24 июня 2022 года Самарская область присоединится к масштабной всероссийской акции «Лучи Победы», которая пройдёт в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести в годовщину парада Победы 24 июня 1945 года. В Самаре прожектора осветят небо над памятником «Ил-2» и монументом Славы, над промышленными площадками предприятий, в Сызрани – над Спасской башней кремля.

Идея акции зародилась два года назад в городе-герое Севастополе и благодаря поддержке Президента РФ Владимира Владимировича Путина обрела масштабный характер. «Лучи Победы» призваны напомнить о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны, о его мужестве и миллионах жертв нацизма.