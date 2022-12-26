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Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту «Ёлки России»

26 декабря 2022 17:09
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В рамках региональной части проекта при поддержке губернатора Дмитрия Азарова в воинских частях Самарской области разместили и украсили 13 ёлок.

«Ёлки России» – уникальный проект популяризации культурного наследия, народных художественных промыслов и ремесел России, интегрирующий исторические и культурные мотивы в современный интерьер и городскую среду через концепцию оформления ёлки.

В рамках региональной части проекта при поддержке губернатора Дмитрия Азарова в воинских частях Самарской области разместили и украсили 13 ёлок. Дизайн ёлок выполнен в цветах флага России. Частью украшения для них стали открытки с новогодними поздравлениями, написанные жителями Самарской области в рамках онлайн-акции «От сердца Губернии», организованной Домом дружбы народов Самарской области. Новогоднее дерево также украсили тряпичные куклы в традиционном русском стиле Берегини, созданные самарцами в ходе мастер-классов на базе Дома дружбы народов.

 Заместитель директора Дома дружбы народов Петр Валентинович Сучков поздравил мобилизованных с наступающим Новым годом и пожелал ребятам крепкого здоровья и верных товарищей.

 

Фото:   пресс-служба ДДН

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