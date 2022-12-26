Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту «Ёлки России»

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«Ёлки России» – уникальный проект популяризации культурного наследия, народных художественных промыслов и ремесел России, интегрирующий исторические и культурные мотивы в современный интерьер и городскую среду через концепцию оформления ёлки.



В рамках региональной части проекта при поддержке губернатора Дмитрия Азарова в воинских частях Самарской области разместили и украсили 13 ёлок. Дизайн ёлок выполнен в цветах флага России. Частью украшения для них стали открытки с новогодними поздравлениями, написанные жителями Самарской области в рамках онлайн-акции «От сердца Губернии», организованной Домом дружбы народов Самарской области. Новогоднее дерево также украсили тряпичные куклы в традиционном русском стиле Берегини, созданные самарцами в ходе мастер-классов на базе Дома дружбы народов.



Заместитель директора Дома дружбы народов Петр Валентинович Сучков поздравил мобилизованных с наступающим Новым годом и пожелал ребятам крепкого здоровья и верных товарищей.

Фото: пресс-служба ДДН