Самарская область присоединилась к Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества"

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В феврале 2025 года Национальным фондом развития здравоохранения совместно с Координационным советом при Общественной палате Российской Федерации по донорству крови и костного мозга, Федеральным медико-биологическим агентством и Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» запущена Всероссийская акция «Код донора. Защитники Отечества», которая продлится до конца 2025.

Напомним, по Указу Президента страны Владимира Путина этот год объявлен годом Защитника Отечества.

Акция, приуроченная к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, проводится в целях сохранения исторической памяти о подвиге участников донорского движения военных лет, продолжения традиций взаимопомощи, поддержки и солидарности, заложенных поколениями победителей через проведение объединяющих мероприятий, направленных на пополнение запасов крови.

Самарская Служба крови и донорское сообщество региона присоединились к старту масштабной акции, и уже в прошедшую субботу ко Дню Защитника Отечества более 400 человек сдали кровь и ее компоненты в отделениях станции переливания в Самаре, Тольятти и Сызрани.

Каждый донор безвозмездно сдал стандартную дозу крови — 450 мл, общими усилиями пополнив региональный банк донорской крови почти на 200 литров. Вся заготовленная кровь будет выдана в медицинские организации региона для переливания пациентам, в том числе участникам и ветеранам СВО, проходящим лечение на территории Самарской области.

"Каждый донор может с гордостью сказать, что защищает своих соотечественников. Мы благодарим всех участников донорского движения за бесценный вклад в спасение человеческих жизней" - отметил директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов.

В мероприятиях также приняли участие и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, среди которых сдали кровь более 40 человек. Для большинства из них это не первый опыт, многие из сотрудников сдают кровь регулярно.

"Принимая участие в донорстве, мы хотим помочь людям. Главное предназначение сотрудника Росгвардии - это защищать тех, кто в этом нуждается. Важно, чтобы дух солидарности и взаимопомощи стал нормой для всех граждан" - рассказал заместитель начальника управления по экономике и тыловому обеспечению ФГКУ «УВО ВНГ России по Самарской области» подполковник полиции Дмитрий Кузнецов.

Фото: минздрав СО