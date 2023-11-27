Самарская область присоединилась к информационной кампании по популяризации добровольчества

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В преддверии Дня добровольца и до 10 декабря 2023 года по всей России проходит масштабная федеральная рекламная кампания по популяризации волонтёрства «#МЫВМЕСТЕ 2023».



Основной слоган кампании – «У добрых дел есть имя». Главный ресурс в мире помощи – это сам человек, со своими интересами, предпочтениями, знаниями, умениями и навыками. У добра нет пола, возраста, цвета и границ.



У добра есть имя! В связи с этим концепция рекламной кампании построена на реальных делах неравнодушных россиян, людях, для которых волонтёрство – это стиль жизни. За каждым поступком всегда стоит неравнодушный человек, который своим примером вдохновляет других. Реальная помощь и добрые дела не могут и не должны быть безликими.



К Всероссийской кампании присоединился и Самарский регион.



«В Самарской области в волонтерскую деятельность вовлечено около 190 тысяч человек, а людей, которые хотя бы единожды принимали участие в акциях – почти полмиллиона. И каждый из них творит добро, оказывает помощь тем, кто в ней нуждается, но, самое главное, все они формируют вокруг себя команду единомышленников, готовых в любой момент прийти на помощь. Ведь, объединившись, мы сможем достичь больших результатов», – поделился министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.



Сегодня по всей России уже более 5,5 миллионов добровольцев зарегистрированы на платформе Добро РФ.

Выписать свое имя в историю добрых дел России можете и вы. Присоединиться к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и стать добровольцем может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://dobro.ru.



Акция проводится в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» и направлена на популяризацию добровольческой (волонтёрской) деятельности в РФ.