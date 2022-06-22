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Самарская область присоединилась к акции "Огненные картины войны"

22 июня 2022 09:39
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Самарская область присоединилась к акции "Огненные картины войны"

Самара как город трудовой доблести второй год подряд участвует в международной акции памяти. В ночь с 21 на 22 июня губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками зажег на площади Куйбышева "Огненную картину войны" из 30 тысяч свечей с изображением штурмовика Ил-2 и словами "Самара помнит". К масштабному проекту присоединилась и Сызрань, которой в прошлом году присвоен почетный статус: у Вечного огня горожане выложили из шести тысяч свечей паровоз "Лебедянка".

Масштабная акция посвящена трагической дате - началу Великой Отечественной войны, Дню памяти и скорби.

- Сегодня один из самых трагических дней в истории нашего государства, день, который разделил на "до" и "после" жизни не одного поколения наших граждан. Я уверен, эта линия проходит и в сердце каждого из тех, кто пришел сюда в эту ночь, - обратился к участникам акции Дмитрий Азаров. - Это День памяти и скорби, и по сложившейся традиции мы зажигаем свечу памяти в этот день. Зажигаем своими сердцами в память о всех погибших воинах, доблестно защищавших нашу Родину, нашу Отчизну, всё, что нам дорого и свято. В память о тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто стал победителем, а после Победы восстанавливал нашу страну из руин.

Огненную картину памяти "Волонтеры Победы", юнармейцы, студотрядовцы, поисковики создавали на площади Куйбышева несколько часов из 30 тысяч свечей. Это напоминание о том, какой огромный вклад в Великую Победу внесла Самара, в прошлом - Куйбышев, ставший запасной столицей и кузницей грозной боевой техники. Про Самару говорят "здесь тыл был фронтом". Ценой невероятных усилий и трудового героизма сотен тысяч человек за годы войны в Куйбышеве были выпущены десятки тысяч штурмовиков Ил-2, на заводах региона фактически была выпущена каждая пятая авиабомба, изготовлен каждый третий артиллерийский снаряд. Во время войны не было ни одной крупной операции, в которой бы не использовалась техника, созданная руками куйбышевских рабочих, сообщает Сова.инфо.

- Мы зажигаем эти свечи в память о трудовом подвиге наших с вами земляков, - продолжил глава региона. - Все вы хорошо знаете, что именно наш город, столица нашей области, стал запасной столицей страны в это тревожное и трагическое время. И здесь руками миллионов женщин и детей, стариков, конструкторов и инженеров ковалось оружие победы. Здесь, на самарской земле, девиз "Все для фронта, все для Победы" был смыслом жизни.

Два года назад Указом Президента Владимира Путина Самаре было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". В поддержку этой инициативы высказались более 700 тысяч человек.

Фото: Дмитрий Бурлаков

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