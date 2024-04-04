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Самарская область приняла участие в XXII Всероссийском съезде региональных уполномоченных по правам ребенка

4 апреля 2024 13:48
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Самарская область приняла участие в XXII Всероссийском съезде региональных уполномоченных по правам ребенка

С 3 по 4 апреля в Тюменской области проходит XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Мероприятие инициировано Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и проводится при поддержке правительства региона.

Участники форума – детские правозащитники в субъектах РФ, сотрудники их аппаратов и специалисты, ответственные за детство более чем из 80-ти регионов России. От Самарской области участие в форуме принимает Уполномоченный по правам ребенка Юлия Николаева.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, отметив роль детских омбудсменов в реализации социально ориентированных проектов и продвижении традиционных духовно-нравственных ценностей. 

«В России 2024 год объявлен Годом семьи, и ваша благородная миссия по защите детства приобретает особую значимость. Отмечу, что за прошедшее время институт уполномоченных по правам ребенка на практике доказал свою востребованность. Вы активно участвуете в реализации социально ориентированных проектов, содействуете продвижению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, повышения статуса и авторитета семьи, прежде всего  многодетных, заботитесь о детях, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях», – говорится в приветствии Главы государства.

XXII съезд – важное мероприятие правозащитного института в рамках объявленного Президентом РФ Года семьи. На форуме обсуждаются актуальные и социально-значимые темы, связанные с ролью института уполномоченных по правам ребенка в решении задач, поставленных руководством страны в сфере семейной политики, в том числе по укреплению статуса российской семьи, поддержке материнства, отцовства и детства и популяризации традиционных семейных ценностей.

Особое внимание уделено рассмотрению вопросов, связанных с улучшением условий проживания семей и поддержки их в кризисных ситуациях, реабилитацией родителей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, механизмами разрешения семейных конфликтов и инновационными методами воспитания и развития детей.

Все эти аспекты будут иметь целью улучшить общую демографическую ситуацию и обеспечить развитие систем поддержки семей с детьми на региональном уровне.

«Решения, принятые на этом съезде, окажут значительное влияние на развитие законодательства и программ в области семейной политики на всей территории страны», - отметила Мария Львова-Белова

«Важно применять семейно-ориентированный подход в работе всех социальных институтов, в первую очередь в работе института уполномоченных по правам ребенка. В рамках работы форума познакомились ближе с деятельностью общественных организаций «Совет отцов», «Совет матерей», ВОРДИ, «Про нее». Следует отметить, что инициатива родителей является мощной движущей силой для развития помогающих практик, профилактики, движения вперед и помощи своим детям и детям своих единомышленников. В организации съезда задействованы два мощных ресурса – приглашение подростков для участия в практических площадках                                  и руководителей родительских общественных организаций. Детям сегодня задавали важные и нужные вопросы о том, в каком возрасте они планируют стать родителями, сколько детей хотят видеть в своей семье, и помогает или мешает этому работа и другие жизненные цели. В целом, дети считают семью местом силы и говорят, что семья должна быть обязательно у каждого.         Нашей совместной задачей является понять, как совместно формировать принятие и популяризацию многодетности, и в первую очередь, это должны быть не материальные стимулы, понять картину мира современного подростка и подумать о том, какие инструменты помогут ребятам увидеть в семье ценность и опору для всей жизни», – поделилась Юлия Николаева.

 

 

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