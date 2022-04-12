Самарская область принимает участие во Всероссийском командно –штабном учении

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В период с 12 по 14 апреля Главное управление МЧС России по Самарской области принимает участие во Всероссийском командно-штабном учении с органами управления и силами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В течение трех дней в ходе учения будут отрабатываться действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, ландшафтными и природными пожарами.

Сегодня, 12 апреля, проводится отработка превентивных мероприятий, включающих в себя введение режима повышенной готовности, приведение в готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022 года.

На 2-м этапе учения, который пройдёт завтра, планируется отработка практических действий сил и средств по ликвидации ЧС, связанных с паводком, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.

На 3 этапе будет проведена отработка действий по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров.

На данный момент Главное управление МЧС России по Самарской области переведено в режим повышенной готовности, развернут межведомственный оперативный штаб, функционирует оперативный штаб Главного управления, приведены в готовность силы и средства Главного управления в составе аэромобильной группировки и подвижного пункта управления, а также силы и средства территориальной подсистемы РСЧС региона, предназначенные для ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон.

В МЧС России в режиме видеоконференцсвязи было проведено совещание под руководством Временно исполняющего обязанности Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна по плану проведения Всероссийских КШУ. В совещании в режиме видеоконференцсвязи принял участие начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов, а также представители заинтересованных министерств и ведомств.

В КШУ на территории Самарской области задействовано свыше 21 тыс. человек и 4 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС – 3 тыс. человек и 500 единиц техники, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО