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Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»

13 августа 2024 11:42
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Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»

Вчера, 12 августа, в подмосковном парке «Патриот» открылся Международный форум «Армия-2024», который продлится до 14 августа.

С видеообращением к участникам и гостям обратился Президент России Владимир Путин: «В этом году десятки государств направили к нам на форум делегации высокого уровня, руководителей национальных оборонных ведомств. Заявлено участие свыше 120 иностранных компаний. Здесь вновь развернута масштабная презентация передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем. Представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники. Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя».

Международный форум «Армия» – одно из ведущих мировых событий, демонстрирующее вооружение, военную и специальную технику и технологии двойного назначения. Тема десятого форума – специальная военная операция и новые решения, выработанные с учетом опыта, приобретенного в ходе проведения СВО. Работа форума откроет новые перспективы для взаимодействия в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов.

В форуме принимает участие делегация Самарской области, в составе которой представители Правительства Самарской области, предприятий промышленного комплекса и высших учебных заведений. 

Участие в Международном форуме «Армия» – это возможность представить потенциал предприятий ОПК самарского региона, укрепить и наметить новые перспективы сотрудничества. Врио губернатора Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ при Президенте РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев отмечает, что промышленный потенциал нашего региона можно и необходимо развивать. «Сегодня формируется программа развития Самарской области на ближайшие годы. В ее основе заложено основные направления социально-экономического роста. Значительный раздел посвящен промышленности», – обозначил приоритет Глава региона.

Напомним, на прошлой неделе председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев доложил Президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки промышленного производства, которые были проработаны с Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством экономического развития РФ.

Самарская региональная экспозиция форума «Армия»-2024 представлена 10 экспонентами: АО «РКЦ «Прогресс», ООО «ДельтаТех», ООО «Адверс», Самарский университет, ООО «ПМ Композит», ООО «Территория моды», АО «Металлист-Самара», ООО «Открытый код», АО «СМАРТС». В течение всей выставки на площадке Самарского стенда будут демонстрироваться около 40 образцов уникальной высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения.

Особенностью региональной площадки стало участие представителей «народного ОПК» – малых предприятий, которые поставляют востребованную в войсках продукцию напрямую и через общественные организации.

В числе экспонатов: космические аппараты радиолокационного наблюдения, радиоуправляемый двигатель для сверхлегких БПЛА и инновационных транспортных средств, учебно-тренировочный комплекс для подготовки пилотов и техников БПЛА, тепловые полевые модули, системы радиоэлектронной борьбы, защиты от тепловизоров, БПЛА различных модификаций.

В рамках деловой программы форума запланировано проведение ряда переговоров с представителями региональных и международных делегаций, предприятий ОПК.

 

Фото: министерство туризма Самарской области

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