Самарская область примет участие во всероссийской акции «Лучи Победы»

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24 июня 2022 года Самарская область присоединится к масштабной всероссийской акции «Лучи Победы», которая пройдёт в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести в годовщину парада Победы 24 июня 1945 года. В Самаре прожектора осветят небо над памятником «Ил-2» и монументом Славы, над промышленными площадками предприятий, в Сызрани – над Спасской башней кремля.

Идея акции зародилась два года назад в городе-герое Севастополе и благодаря поддержке Президента РФ Владимира Владимировича Путина обрела масштабный характер. «Лучи Победы» призваны напомнить о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны, о его мужестве и миллионах жертв нацизма.

77 лет назад окончилась Великая Отечественная война. Но и по сей день не стихает в нас боль утраты и радость Победы, за которую наш народ заплатил страшную цену.

Война продолжалась 1418 дней и ночей, в ней погибло около 27 миллионов советских военных и мирного населения, разрушено до основания 1710 городов, 70 тысяч сёл и деревень. Наша страна одержала победу и спасла весь мир от фашизма. 8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, а 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. В нём приняли участие войска действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона. Тогда, в 1945 году в 23:00, ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне небо над российскими городами снова осветили мощные прожектора – так страна вспоминала исторические лучи Победы, озарившие в 1945 небо над Москвой. С тех пор акция проводится ежегодно.

Самарская область внесла огромный вклад в Великую Победу: за четыре года на фронт ушло более полумиллиона наших земляков, в народное ополчение вступили 70 тысяч человек, Героями Советского Союза стали 233 жителя области, 36 стали полными кавалерами ордена Славы.

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу: труженики Куйбышевской области обеспечивали войска самолётами, в том числе и легендарными Ил-2, минометами, боеприпасами; на Волге лечили раненых, готовили новобранцев.

Именно Самара, в военное время – Куйбышев, стала «запасной столицей» СССР. В город были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, дипломатический корпус – посольства и миссии 22 стран, учреждения культуры; с Украины, Белоруссии, из Москвы, Ленинграда, Воронежа и других городов было эвакуировано 123 предприятия, из них 80 крупных заводов и фабрик. За время войны в Куйбышеве были изготовлены около 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. За трудовые подвиги многие городские предприятия награждались государственными наградами. Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 тысяч человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Два года назад Указом Президента России В.В. Путина Самаре было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Согласно Федеральному закону звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Чтобы подтвердить право Самары носить столь высокое звание, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова был организован сбор подписей. В поддержку этой инициативы высказались более 700 тысяч человек, и Самара одной из первых в Год памяти и славы получила почётное звание «Город трудовой доблести». В 2021 году почётное звание Города трудовой доблести было присвоено Сызрани. Это произошло в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» под председательством В.В. Путина.

Для Самарской области такие мероприятия, как акция «Лучи Победы», являются знаковыми. Здесь свято берегут память о защитниках и тружениках тыла. 24 июня 2022 года в 23:00 в городах трудовой доблести Самары и Сызрани небо над памятником «Ил-2», монументом Славы и Спасской башней Сызранского кремля осветят огни. В акции примут участие жители городов, представители различных учреждений и общественных организаций, студенты, участники военно-патриотических объединений, все желающие.

Места проведения акции «Лучи Победы» выбраны не случайно. Ил-2 – самый массовый боевой самолет времён Великой Отечественной войны, созданный в ОКБ Ильюшина. За годы войны 1-й и 18-й авиационные заводы выпустили десятки тысяч самолетов подобного типа. Увидеть свет прожекторов можно с территорий, прилегающих к памятнику «Ил-2», монументу Славы и Спасской башне Сызранского кремля. В целях обеспечения безопасности доступ к самому памятнику «Ил-2» будет закрыт. Посмотреть огни прожекторов можно с пешеходной зоны дублера Московского шоссе и проспекта Кирова – с четырех сторон (ТЦ «Самолет», Благовещенский храм, в районе зданий 391б, 401а).

В акции также будут участвовать и расположенные в Самарской области предприятия. Они являются наследниками трудовой славы тех оборонных заводов, где с первых дней войны героически трудились жители и эвакуированные в Куйбышев заводчане, где ковалось оружие Победы.

Так, первым в Самарской области участие в акции примет АО «Куйбышевский НПЗ». 23 июня с наступлением темноты на предприятии (г.Самара, Грозненская, 25) будут направлены прожектора в ночное небо в знак памяти всех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу. 24 июня в 22:00 прожектора озарят ночное небо над заводом им. Тарасова (г.Самара, ул.Ново-Садовая, 311), в 23:00 – над промышленной площадкой самарского металлургического завода – АО «Арконик СМЗ» (ул. Алма-Атинская, 29).

Присоединиться к акции «Лучи Победы» могут все желающие, в том числе предприятия и организации. Для этого необходимо включить прожекторы на своих зданиях и в жилых домах. Видео и фото можно размещать в социальных сетях с хэштегом #лучипобеды.

Акция «Лучи Победы» наряду с акциями «Свеча памяти», «Огненные картины войны», «Красная гвоздика», «Перекличка Постов №1 – Этих дней не смолкнет слава», «Вечерний костёр», всероссийский проект «Судьба солдата», которые также пройдут в Самаре в эти дни, призвана сохранить историческую память о Великой Победе и ее героях.

День 24 июня будет также отмечен реализацией проекта «В строю победителей». В 2020 году, когда военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, проходил так же 24 июня, был реализован региональный проект Самарской области «В строю победителей». Его основой стала поисковая и исследовательская работа по увековечиванию имен участников легендарного парада 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве из числа жителей нашего региона. Всего было обнаружено 193 фамилии наших ветеранов, которые были удостоены этой чести. Среди них 5 Героев Советского Союза и 2 Полных кавалера Ордена Славы.

В преддверии 24 июня работа по увековечиванию имен участников легендарного парада 1945 года и проведению патриотических акций на территории всех муниципальных образований Самарской области активизирована, запланирован целый цикл мероприятий ради одной цели – сохранить и передать память о невероятных людях, гордость за подвиг народа, сложенный из преодолений, самопожертвования и долгой дороги к Победе.