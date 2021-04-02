Самарская область примет участие в социальных акциях в поддержку аутистов

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В рамках проведения в апреле Всемирного месяца информирования об аутизме самарский регион организует ряд социальных акций, направленных на поддержку детей и взрослых с расстройством аутистического спектра (РАС).

Кампания, посвященная проблемам аутизма, является частью большого движения по созданию в Самарской области инклюзивной среды. «Создание равных возможностей для всех людей, вне зависимости от особенностей здоровья, – это наша важнейшая задача», – не раз подчеркивал Глава Самарской области Дмитрий Азаров.

2 апреля Самарская область присоединится к международной социальной акции «Зажги синим», приуроченной ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, установленному резолюцией ООН в 2007 году. В этот день более чем в 600 городах и 45 странах мира более 3 тысяч знаковых зданий и достопримечательностей подсвечиваются синим в знак неравнодушия к проблеме аутизма.

В столице Самарского региона в день акции будет организована подсветка синим цветом ракеты-носителя «Союз» муниципального музейно-выставочного комплекса «Самара космическая». По информации МП «Самарагорсвет», синее освещение будет включено вместе со всем остальным обычным уличным освещением и в таком режиме проработает до утра.

В Тольятти в рамках акции «Зажги синим» в городских библиотеках зажгутся синие фонарики. Синий свет также будет зажжен в театрах города. В Сызрани прохожим будут раздавать шары синего цвета и памятки с информацией об аутизме. Не останутся в стороне и другие населенные пункты региона, где как символ солидарности с людьми, столкнувшимися с проблемой аутизма, синим цветом будут подсвечены местные достопримечательности и знаковые объекты, а также пройдут информирующие мероприятия, социальные акции, привлекающие внимание к теме: выставки рисунков детей с аутизмом, круглые столы со специалистами реабилитационных центров, классные часы в школах, тематические занятия в детских садах.

В ходе информационной кампании «Аутизм – это», направленной на содействие решению проблем аутизма в России, в муниципалитетах губернии в течение апреля в дни проведения спортивных соревнований на информационных экранах и плазмах будут размещаться анимационные видеоролики, информирующие о социальной значимости поддержки людей с расстройством аутистического спектра. Такие же ролики будут транслироваться в трамваях и троллейбусах Самары.

Сети розничных магазинов, точки общественного питания, аптеки, филиалы банков поддержат акцию «Гораздо молча». В ее рамках 2 апреля всем предлагается убавить или выключить музыку, отказаться от ярких вспышек света. Именно в тихой и спокойной от сенсорных раздражителей среде часто комфортнее людям с аутизмом. «Я буду гораздо молча себя вести», – эту фразу, подарившую название акции, однажды сказал Александр, студент фонда «Антон тут рядом», взрослый человек с аутизмом.

Также в рамках всемирного месяца информирования об аутизме на различных площадках муниципалитетов региона состоятся публичные экспертные обсуждения темы аутизма – о проблемах региональной системы помощи детям и взрослым с РАС, о поиске эффективных решений.

Так, 2 апреля в Самаре пройдет круглый стол «Доступность и качество образования для детей с аутизмом в Самарской области: векторы, проблемы, решения». В его организации и обсуждении вопросов примут участие Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарская городская общественная организация помощи детям-инвалидам с аутизмом и их семьям «Остров надежды», Автономная некоммерческая организация по внедрению адаптивных и инклюзивных программ для лиц с расстройствами аутического спектра «Особенный город».

Кроме того, 2 апреля в Самаре пройдет пятый всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Площадкой для проведения юбилейного фестиваля выбран МВЦ «Самара Космическая» в связи с отмечающимся в этом году 60-летию первого полета человека в космос. В музей приглашены семьи с детьми и взрослыми с аутизмом для участия в адаптивной экскурсии по музею.

Проявить солидарность и поддержку людям с РАС в день распространения информации об аутизме смогут все граждане разными способами: для этого можно будет подсветить синей лампой или гирляндой окна; одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме и о проекте. Кроме того, люди в этот день фотографируются в синей одежде и делают тематические посты в социальных сетях с хэштегами #зажгисиним и #2апреля.