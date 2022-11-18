Самарская область попала в ТОП-15 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов

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Результаты Национального рейтинга научно-технологического развития регионов за 2021 год впервые озвучили на заседании комиссий по научно-технологическому развитию и Государственного Совета по науке. Самарский регион занимает 14-ую строчку в рейтинге по России.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что научно-технологическому развитию региона во многом способствует создание Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Деятельность центра сосредоточена на развитии 5 направлений: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций. Индустриальными партнерами центра выступили ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД». Центр быстро стал местом притяжения ведущих научных школ и промышленных предприятий страны. В декабре 2020 года НОЦ «Инженерия будущего» победил в федеральном конкурсе, войдя в пятерку центров, получивших статус мирового уровня.

«За достаточно короткий срок НОЦ «Инженерия будущего» существенно расширил географию своих участников. Сегодня наш центр — динамично развивающийся межрегиональный проект, объединяющий усилия и компетенции 6 регионов-партнеров. Это придает все больше и больше дополнительных импульсов к развитию науки и образования, индустриальному развитию регионов и всей страны», — отметил Дмитрий Азаров.

Сформировать рейтинг поручил Владимир Путин. Оценка каждого региона формируется по 33 показателям, которые сгруппированы по трем блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей.

«Главная цель Национального рейтинга – стимулировать регионы изменять подходы к формированию научно-технологической среды, используя его интегральные показатели, - отметил зампред России Дмитрий Чернышенко. - Например, количество граждан, занятых в научной отрасли, число исследователей в возрасте до 29 лет, внутренние затраты регионов на разработки, а также объем отечественных технологий, которые используются организациями реального сектора экономики».

По словам Чернышенко, рейтинг станет эффективным инструментом для исследователей, федеральных и региональных органов власти, а также для бизнеса. Предприниматели смогут объективно оценить развитие той или иной отрасли в регионах и понять, куда эффективнее инвестировать.

Национальный рейтинг будет составляться ежегодно до 1 октября.

Фото: департамент информационной политики СО