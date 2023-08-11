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Самарская область подписала соглашение о привлечении и подготовке волонтёров «Всемирного фестиваля молодёжи – 2024»

11 августа 2023 11:26
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Самарская область подписала соглашение о привлечении и подготовке волонтёров «Всемирного фестиваля молодёжи – 2024»

В Москве состоялось вручение сертификатов победителей Конкурса на определение центров привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодежи, также прошло подписание трёхсторонних соглашений между Дирекцией Всемирного фестиваля молодёжи, Ассоциацией волонтёрских центров и руководителями Центров привлечения и подготовки волонтёров Фестиваля.

Всего по результатам конкурса выбрали 27 организаций, расположенных в каждом федеральном округе страны. В их числе и Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области. Образованные Центры привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 проведут отбор заявок и обучение волонтёров со всей России, а также будут координировать работу добровольцев на Фестивале.

«Перед выбранными 27 центрами привлечения и подготовки волонтёров стоит ответственная миссия — организовать работу добровольческого корпуса Всемирного фестиваля молодёжи. Им предстоит провести отбор и подготовить 5 тысяч волонтёров по 15 функциональным направлениям. Подписание соглашений — первый шаг в работе центров привлечения и подготовки волонтёров, который дает старт процессу отбора и обучения добровольцев во всех федеральных округах. Мы уверены, что Центры справятся с поставленной задачей и смогут обеспечить качественную подготовку волонтёров, которая гарантирует, что Фестиваль оставит теплые воспоминания у всех участников из разных стран на долгие годы», — отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Самарская область вошла в число первых 13 регионов, с которыми было подписано соглашение. Оно предусматривают функциональные обязательства Центров привлечения и подготовки волонтёров, а также форматы взаимодействия с Дирекцией Всемирного фестиваля молодёжи.

«Заключение этого трехстороннего соглашения важнейшая веха в развитии добровольчества в Самарской области. Центр привлечения и подготовки волонтёров, образованный на базе Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области, будет готовить волонтёров из крупных волжских регионов: Республики Башкортостан, Саратовской, Оренбургской и Самарской областей. Уверен, что наш опыт позволит нам подготовить волонтёров на самом высоком уровне», - сказал заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев

Для руководителей 27 волонтёрских центров также провели семинар, на котором прошли презентации волонтёрской, региональной и мотивационной программ Фестиваля, а также методики подготовки тренеров и тим-лидеров волонтёрского корпуса ВФМ–2024. Спикерами стали сотрудники дирекции Всемирного фестиваля молодёжи и эксперты в области обучения волонтёрских корпусов на крупных международных мероприятиях.

Отбор кандидатов в волонтёры ВФМ-2024 начнется уже в конце сентября на базе сертифицированных Центров. В этот же период стартует процесс подготовки тренеров для обучения добровольцев. Они будут готовить волонтёров во всех регионах страны в качестве официальных представителей Центров до конца января 2024 года. 

Всемирный фестиваль молодёжи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи пройдёт в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.

ВФМ-2024 объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Фотографии предоставлены дирекцией Всемирного фестиваля молодежи-2024

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