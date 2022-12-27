Самарская область отмечена за достижения в сфере государственно-частного партнерства

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Центр государственно-частного партнерства ПАО Сбербанк отметил лидерство Самарской области в реализации проектов, реализуемых на условиях концессии.

Управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин вручил первому вице-губернатору – председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову и министру экономического развития региона Дмитрию Богданову памятный знак «Лидер ГЧП». Награда является признанием заслуг региона в сфере реализации проектов государственно-частного партнерства и присуждается по результатам совместной работы Самарской области, инвесторов и Сбербанка.

Активная позиция Правительства Самарской области позволила выявить существенное количество особенностей ГЧП-проектов, заранее принять меры по устранению рисков их реализации, качественно и в кратчайшие сроки пройти путь от подачи инвестором инициатив до заключения итоговых соглашений. Результатом стала подготовка ряда концессионных проектов в образовании, ЖКХ и ряде других сфер.

«Мы ценим партнерские отношения, которые сложились между Правительством Самарской области и Самарским отделением Сбербанка. Впереди у нас много совместных проектов. Уверен, результаты их реализации по достоинству оценят жители Самарской области», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

«Сбербанк благодарит Правительство Самарской области за совместное сотрудничество по реализации ГЧП-проектов и высоко оценивает перспективы их развития в 2023 году», – отметил Сергей Тютин.

Самарская область из года в год подтверждает свое лидерство в реализации проектов на основе государственно-частного партнерства. Так, в 2020 году, на конгрессе «Российская неделя ГЧП», регион был признан абсолютным лидером в стране в этой сфере. Форум является важнейшей площадкой для обмена опытом и обобщения практик государственно-частного партнерства. В сентябре 2022 года участники «Недели» вновь отметили деятельность региона в сфере ГЧП как пример для других субъектов Федерации.

Механизм государственно-частного партнерства – инструмент, который активно применяется в Самарской области для реализации крупных инвестиционных проектов в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, обновления инженерных сетей и создания крупных инфраструктурных объектов.

Областное Правительство во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым ведет постоянную работу по привлечению инвесторов для долгосрочной совместной работы в рамках концессионных соглашений.

Самым масштабным ГЧП-проектом страны сегодня является транспортная концессия по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Мост и трасса станут частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Запуск столь крупного объекта даст мощный импульс развитию Самарско-Тольяттинской агломерации, крупнейшей в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Еще одним крупным ГЧП-проектом стало строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти» совместно с компанией «Российские железные дороги». В проработке сегодня также находится частная концессионная инициатива по строительству многофункционального комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Большечерниговского района. Не менее масштабным является проект, реализуемый регионом совместно с государственным институтом развития ВЭБ.РФ – строительство шести новых школ на условиях концессии.

Фото: пресс-служба правительства СО