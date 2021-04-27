Самарская область – один из лидеров по работе с населением через соцсети

94

В Издательском доме «Аргументы и факты» состоялся XII Всероссийский GR-саммит в закрытом формате.

Вице-губернаторы, руководители министерств по печати и пресс-служб регионов, главы Представительств при Президенте РФ всех субъектов Российской Федерации были приглашены к работе в мероприятии. Участие приняли 49 делегатов из разных регионов страны. Участники познакомились с сильнейшими спикерами, теоретиками, практиками, политтехнологами, социологами, чиновниками, и философами. Получили мастер-класс от ведущих профессионалов.

В открытой части саммита выступил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. Темой выступления стала «Ситуация с обращениями граждан от Центра управления регионами (ЦУР). На каких территориях преобладает нерадивое исполнение властью запросов и жалоб населения? Как работать с обращениями граждан».

«За первый квартал 2021 года только через социальные сети зафиксировано около 670 тысяч сообщений от жителей. Отдельно отмечу, что в первом квартале ЦУР активно начал работать с платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и уже за этот период мы видим практически аналогичное количество обращений, которые люди подают через этот сервис, – более 550 тысяч. Суммарно во все ЦУР поступило более 1 миллиона 200 тысяч обращений. В топе регионов по количеству обращений - Вологодская, Челябинская области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО и Самарская область», – рассказал Алексей Гореславский.

Он также отметил, что «Диалог» постоянно анализирует работу с обратной связью региональных властей на предмет качества ответов, количества обращений и среднего времени реагирования.

«Нашими фаворитами по состоянию на март 2021 года стали Ульяновская область, Красноярский край, Калужская область, Самарская область и ХМАО. А что самое главное, в так называемой «красной зоне», то есть среди регионов, которым стоит усилить свою работу по вышеперечисленным параметрам, по итогам марта 2021 года находится всего 13 регионов РФ. С ними мы работаем наиболее активно, стараемся подсказать точки роста как на основании статистических данных, так и с помощью экспертизы и методологии».

По его словам, регионы находятся в «красной зоне» не из-за отдельных ошибок, а из-за комплексного отношения к работе – отрабатывается недостаточный процент инцидентов, в том числе с превышением максимального времени ответа.

Фото: Pixabay.com