Самарская область лидирует по количеству поданных заявок на третий форум «Сильные идеи для нового времени»

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Самарская область возглавила ТОП-3 активных региона в первые две недели отбора заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». От жителей региона поступило 290 идей, далее идут Москва и Московская область, от которых поступило соответственно 144 и134 идеи.

Напомним, что в марте стартовал сбор идей на третий форум «Сильные идеи для нового времени», финал которого состоится в конце июня. Самарская область с 2020 года активно участвует в Форуме «Сильные идеи для нового времени», проводимом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фондом «Росконгресс». В 2022 году Самарская область входила в тройку лидеров по числу идей, представив на форум 1351 инициативу. В прошлом году в состав организационного комитета по подготовке и проведению форума «Сильные идеи для нового времени» был приглашен Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Форум сподвигает всех нас на то, чтобы услышать идеи людей, взять их на вооружение, воплотить в жизнь в своем городе, поселке, дворе и регионе и на уровне всей России», - подчеркнул в ходе форума Глава региона.

Предложить свою идею или проект на конкурс в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» может каждый! Главное, чтобы эти предложения приносили пользу стране и людям. Степень проработки заявки может быть разной – от идеи до уже готового проекта с планом реализации.

В настоящее время прием заявок продолжается на крауд-платформе форума по ссылке: https://ideas.roscongress.org/ . Сбор инициатив и проектов проводится по 6 направлениям: Национальная социальная инициатива, Национальная технологическая инициатива, Национальная кадровая инициатива, Национальная экологическая инициатива, Предпринимательство, Цифровые сервисы.

Кроме того, на площадке Форума проводится конкурс отечественных брендов малого и среднего предпринимательства.

Для того, чтобы подать свою заявку на крауд-платформу, необходимо зарегистрироваться на Leader-ID или через Вконтакте, перейти по вышеуказанной ссылке и нажать на кнопку «Предложить идею». Далее необходимо выбрать направление, по которому хотите разместить идею, кликнуть кнопку «Добавить идею», и затем заполнить все предложенные поля, обязательные из которых отмечены звездочкой *.

Обращаем внимание, что прием заявок закончится 26 апреля.

Даже если один из проектов не попадет в финал, он все равно может рассчитывать на поддержку институтов развития, партнеров форума, регионов и федеральных органов исполнительной власти.

«Очень радует, что в Самарской области живут активные, целеустремленные люди, которые готовы внести свой вклад в развитие региона и страны в целом. «Сильные идеи для нового времени» - это большой проект, который был создан совместно с людьми, и сегодня он дает старт для разработки социально важных идей и решений», - отметила общественный советник Губернатора Самарской области, региональный сервисный уполномоченный Наталья Полянскова.