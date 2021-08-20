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Самарская область готовится к первой цифровой Всероссийской переписи населения 

20 августа 2021 12:48
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Граждане впервые смогут самостоятельно переписать себя и членов своего домохозяйства на портале «Госуслуги».

Заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание областной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории региона.

Всероссийская перепись стартует 15 октября и завершится 14 ноября 2021 года. Граждане впервые смогут самостоятельно переписать себя и членов своего домохозяйства на портале «Госуслуги». Заполнить переписные листы на портале можно будет с 15 октября по 8 ноября. Переписчики начнут обход жителей с 18 октября. Также весь месяц будут работать переписные пункты. Слоган переписи – «Создаем будущее!».

По информации руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области Дмитрия Бажуткина, специалистами Самарастата составлен и утвержден организационный план проведения переписи, уточнены границы всех муниципальных образований региона. Приведено в порядок адресное хозяйство населенных пунктов: установлены отсутствующие или требующие замены номерные знаки и аншлаги. Продолжается подготовка планшетных компьютеров к работе и доставка материально-технического обеспечения в муниципальные образования.

На 1 августа 2021 года на 93% подобран переписной персонал. Всего (с учетом резерва) нужно подобрать 7692 человека. Стать переписчиком может любой житель России от 18 лет и старше, открытый к общению и владеющий навыками работы с планшетным компьютером. Узнать все подробности и записаться на обучение можно в одном из подразделений Самарастата в городских округах и муниципальных районах Самарской области (подробнее по ссылке https://samarastat.gks.ru/contacts). 

Для соблюдения санитарно-гигиенических норм Росстат обеспечит работников масками и перчатками.

Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, окончательные итоги Росстат опубликует в IV квартале 2022 года.

«Трудно переоценить важность и значимость переписи населения для последующего социально-экономического развития региона и страны в целом, - подчеркнула Наталья Катина. - Перепись населения проводится раз в десять лет. Очередная перепись была запланирована на 2020 год, но пандемия внесла свои коррективы и масштабное социологическое исследование пройдет в течение месяца в текущем году. Организационные работы по подготовке к предстоящей переписи находятся под постоянным контролем Правительства Самарской области». 

 

Теги: перепись населения цифровая

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