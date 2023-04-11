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Самарская область активно включилась в конкурс «Лидеры России»

11 апреля 2023 13:47
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Самарская область активно включилась в конкурс «Лидеры России»

На территории всей Российской Федерации сейчас проходит Пятый ежегодный конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России».

Главная цель - поиск, развитие и поддержка талантливых управленцев, перспективных руководителей, тех, кто обладает лидерскими качествами.

Конкурс проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей».

За пять лет в мероприятиях конкурса приняли участие более 800 тысяч россиян, тысячи из них использовали возможность реализовать свои амбициозные профессиональные проекты.

Победители получают образовательный грант – 1 000 000 рублей – и возможность в течение года работать с наставниками, в числе которых – ведущие управленцы страны.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – один из наставников «Лидеров России». Он поддерживает и наставляет лучших управленцев страны: «В прошлом году Самарская область вошла в пятёрку лидеров по количеству участников. Более 70 талантливых управленцев из нашего региона прошли в финал. Мы готовы помочь каждому развить компетенции и добиться успехов. Нам нужны капитаны во всех сферах. Именно таких людей выявляет и ставит на крыло этот конкурс. Участвуйте, побеждайте, открывайте для себя новые горизонты! Для этого у вас есть всё. А мы поможем вам состояться, максимально раскрыть свой потенциал», – сказал Дмитрий Азаров.

Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга» уже несколько лет сопровождает федеральный конкурс «Лидеры России» в нашем регионе. «Таволга» - это профессиональная площадка для развития управленцев.

В 2022 году от Самарской области для участия в этом конкурсе подали заявки 3 207 человек. Сейчас у каждого жителя нашего региона с управленческим опытом есть шанс побороться за главный приз, получить оценку своих знаний и компетенций и рекомендации по их развитию, а также войти в команду лучших управленцев страны.

Участниками могут стать как опытные руководители бизнеса или госсектора, так и новички в управленческой сфере в возрасте до 55 лет и с управленческим опытом от двух лет.

Подать заявку можно в течение месяца, до 14 мая:

1. Создать личный кабинет на сайте https://vk.cc/cmQfvD
2. Пройти регистрацию.
3. Заполнить анкету.
4. Записать и загрузить видеоинтервью.

Если информация о конкурсе откликается, поддержите себя, не сомневайтесь! Регистрируйтесь и реализуйте реальный шанс карьерного и профессионального взлёта до недосягаемых ранее высот!

Теги: В центре внимания

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