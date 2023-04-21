Самарская область активно участвует в мероприятиях по созданию Национальной системы пространственных данных

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20 апреля 2023 года в формате видеоконференцсвязи состоялось всероссийское совещание, посвященное вопросам реализации мероприятий перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.08.2022 №Пр-1424 по вопросам реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Программа направлена на достижение четырех стратегических целей: создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного с региональными информационными системами, обеспечение полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), достижение «цифровой зрелости» ведомства, повышение качества госуслуг и сервисов Росреестра в интересах социально-экономического развития страны и людей.

С 2022 года Самарская область вошла в число 30 пилотных регионов, участвующих в создании федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (ФГИС ЕЦП «НСПД»).

В числе первых наш регион достиг максимального результата по наполнению Единой электронной картографической основы (ЕЭКО) – 99,5%. Это почти стопроцентная обеспеченность региона пространственными данными в виде цифровых топографических карт (планов) и цифровых ортофотопланов различных масштабов.

На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 75% границ со смежными субъектами; 100% границ муниципальных образований; 83% границ населенных пунктов; 84% границ лесничеств Самарской области.

Доля объектов недвижимости без правообладателей уменьшилась на 1,4 % и составила 11,9%.

Комментируя событие, заместитель председателя Правительства Наталья Катина, являясь председателем Оперативного штаба по НСПД, выразила уверенность, что имеющийся уровень взаимодействия региональной власти и Росреестра, а также положительный опыт реализации национальных проектов позволяет рассчитывать на выполнение взятых Самарской областью обязательств точно в срок.

«Самарской области, как пилотному региону, участвующему в создании ФГИС ЕЦП «НСПД», крайне важно завершить вышеуказанные работы до 1 января 2024 года.

Уже сегодня, по промежуточным итогам Самарская область входит в «зеленую зону» по большинству ключевых показателей государственной программы. Точки роста нам известны, и сегодня каждое профильное министерство и ведомство движется по четкому, согласованному плану-графику мероприятий. В 2023 году предстоит напряженная работа, с которой мы непременно справимся», – отметила Наталья Катина.

Первоочередными задачами перед субъектом на 2023 год являются: внесение границ всех территориальных зон, зон затопления и подтопления, объектов и территорий объектов культурного наследия, границ округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также иных зон с особыми условиями использования территорий. Также в 2023 году предстоит продолжить мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Наполнение ЕГРН сведениями о границах, в том числе территориальных зон и земельных участков, положительно скажется на инвестиционном климате в Самарской области, а также позволит выявить незаконное использование земельных участков и наложение границ земельных участков. НСПД станет фундаментом, на котором будут строиться различные сервисы, позволяющие получать полную и точную информацию о земле, аналитику, выявлять свободные участки для застройки, проводить анализ рынка недвижимости на основе пространственных данных.

«Мероприятия по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями, проводимые в рамках государственной программы, направлены в первую очередь на защиту имущественных прав собственников, в том числе при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов Самарской области», – сообщил руководитель Управления по Самарской области Вадим Маликов.