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Самарская молодежь приглашает принять участие в акции «Стимул мечты – это сам ты»

30 июня 2021 11:38
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Самарская молодежь приглашает принять участие в акции Стимул мечты – это сам ты»

Молодёжь Самарской области приглашает принять участие в акции «Стимул мечты – это сам ты», направленной на профилактику негативных зависимостей, и получить возможность посетить арт-кластер «Таврида». 

Акция «Стимул мечты – это сам ты» проводится в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники выкладывают посты, сторис или короткие видеоролики с рассказом о том, что является для них стимулом жизни, что дает им жизненные силы и почему они против наркотиков, в своих социальных сетях с хештегами #Стимулмоеймечты, #Противнаркотиков. Принять участие в акции может любой желающий.

В рамках акции будет организован творческий конкурс видеороликов антинаркотической направленности. Для участия в нем нужно снять видеоролик о позитивной альтернативе потреблению наркотиков, выложить его в социальные сети и подать заявку на участие в конкурсе через систему АИС «Молодежь России» (myrosmol.ru) на мероприятие «Всероссийская акция «Стимул мечты — это сам ты», прикрепив ссылку на размещенный видеоролик в анкете участника. В случае, если аккаунт в социальной сети является закрытым, необходимо прикрепить ссылку на Яндекс.диск.

Оценка работ будет производиться конкурсной комиссией, куда войдут представители Росмолодежи, МВД России, а также члены общественных организаций. По итогам конкурса трое победителей получат возможность принять участие в образовательном заезде «Вкусный джаз», который пройдет в период с 6 по 13 августа 2021 года на базе Арт-кластера «Таврида» по направлению «Арт-школа фото- и видеоконтента» на бесконкурсной основе.

Теги: акция молодежь

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