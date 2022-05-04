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«Самарская Лука» решила вернуть карьер «Богатырь» в состав нацпарка

4 мая 2022 13:41
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«Самарская Лука» решила вернуть карьер «Богатырь» в состав нацпарка

Представители национального парка «Самарская Лука» и Министерства природных ресурсов и экологии России планируют продолжить борьбу за территорию карьера «Богатырь». Об этом можно судить из информации, которую опубликовали на сайте арбитража.

— В Арбитражный суд Поволжского округа поступили кассационные жалобы от чиновников Минприроды и специалистов заповедника. Они планируют обжаловать решение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. Материалы приняли к производству. Процесс продолжится в конце мая, — говорится в опубликованных документах.

Судебные тяжбы за судьбу территории длятся больше года. Ее инициировали представители Жигулевского известкового завода (ЖИЗ), пишет 63.ру.

Жигулевский известковый завод основали в конце XIX века на месте ширяевских каменоломен. Он находится на правом берегу Волги в поселке Богатырь. По данным системы «Контур.Фокус», сейчас на предприятии работают 256 человек. Генеральный директор — Шепелев Артем Васильевич. По сведениям из «Контур.Фокуса», он является также директором ООО «Кристалл» (сфера деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными и другими материалами) и АО «Корпорация Волгостром» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Информации об учредителях в системе нет. Среди экс-учредителей значатся 6 человек.

По мнению истцов, семь земельных участков, на которых находится само предприятие и карьер «Богатырь», по ошибке присоединили к «Самарской Луке» во время межевания территории. Летом 2020 года представители завода добились желаемого, и их исключили из состава нацпарка. Однако затем дело вернули на повторное рассмотрение. В ноябре 2021 года судьи снова встали на сторону представителей ЖИЗ.

«Самарская Лука» — государственный природный национальный парк в Самарской области. На территории — 304 вида наземных позвоночных животных: 54 вида млекопитающих, 230 — птиц, 10 — пресмыкающихся, 11 видов земноводных. Ихтиофауна «Самарской Луки» насчитывает 61 вид и подвид. За последнее столетие количество позвоночных в этих местах сократилось на 15 видов. Среди исчезнувших — бурый медведь, большой тушканчик, европейский сурок, огарь, черный аист, малая крачка. Территория нацпарка богата природными памятниками и памятниками истории и культуры.

Однако с таким положением дел уже не согласились представители федерального Министерства природных ресурсов и «Самарской Луки». Однако апелляционная инстанция тоже встала на сторону бизнесменов. Теперь разбирательство продолжится в Казани, где базируется Поволжский арбитраж.

При этом границы «Самарской Луки» пытаются скорректировать уже не первый раз. В 2019 году в Самарской области рассматривали вариант исключения из состава нацпарка села Ширяево. Такая необходимость возникла из-за того, что жители не могли в полной мере реализовывать свои имущественные права. Однако пока селу оставили статус особо охраняемой природной территории.

 

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