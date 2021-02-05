Самарская кирха приглашает на органные концерты "Золотое барокко", которые состоятся 11 и 12 февраля в 18:30.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Андрей КОЛОМИЙЦЕВ (Санкт-Петербург).
В программе произведения И.С.Баха, Л.Маршана, И. Пахельбеля, И.К.Керля, К.Муаро, К.-Б. Бальбатра и др.
Информация, бронь и все вопросы по телефонам: 332 15 66, 8 905 301 00 92, 8 960 833 35 34.
Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам), передает пресс-служба Самарской кирхи.
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