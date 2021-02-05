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Самарская кирха приглашает на органные концерты "Золотое барокко"

5 февраля 2021 15:29
120
11 и 12 февраля в 18:30. 

Самарская кирха приглашает на органные концерты "Золотое барокко", которые состоятся 11 и 12 февраля в 18:30. 

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Андрей КОЛОМИЙЦЕВ (Санкт-Петербург).

В программе произведения И.С.Баха, Л.Маршана, И. Пахельбеля, И.К.Керля, К.Муаро, К.-Б. Бальбатра и др.

Информация, бронь и все вопросы по телефонам: 332 15 66,  8 905 301 00 92,  8 960 833 35 34.

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам), передает пресс-служба Самарской кирхи.

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29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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