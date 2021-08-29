Самарская группа внезапно возглавила чарт американского Spotify

Песня «Wake Up» самарской группы «Cheese People» из далекого 2008 года неожиданно стала популярна в 2021 году.
Исполняла песню в составе группы «Cheese People» Ольга Чубарова.
Завоевать популярность композиции помог запущенный летом 2018 года сервис для создания и просмотра коротких видео «ТикТок», пишет Обозрение.
Алгоритмы «ТикТока» сделали отрывок из песни самарской группы мегапопулярным для записи трендовых видео.
Сейчас отрывок песни активно используется как в русскоязычной, так и в зарубежных версиях социальной сети «ТикТок».
За счет многочисленных видео с отрывками песни, она заняла первое место в чарте американского Spotify.
Spotify — современный интернет-сервис потокового аудио, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство.