Самарская группа внезапно возглавила чарт американского Spotify

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Песня «Wake Up» сама­рской группы «Cheese People» из далекого 2008 года неожиданно стала популярна в 2021 году.

Исполняла песню в составе группы «Che­ese People» Ольга Чу­барова.

Завоевать популярность композиции помог запущенный летом 2018 года сервис для создания и просмотра коротких видео «ТикТок», пишет Обозрение.

Алгоритмы «ТикТока» сделали отрывок из песни самарской группы мегапопулярным для записи трендовых видео.

Сейчас отрывок песни активно используется как в русскоязычно­й, так и в зарубежных версиях социальной сети «ТикТок».

За счет многочисленн­ых видео с отрывками песни, она заняла первое место в чарте американского Spotif­y.

Spotify — современный интернет-сервис по­токового аудио, позв­оляющий прослушивать музыкальные компози­ции, аудиокниги и по­дкасты, не скачивая их на устройство.

CHEESE PEOPLE, фото: instagram.com/cheesepeopleband/