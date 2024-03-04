Самарская делегация принимает участие в марафоне Знание.Первые на ВФМ-2024

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Вчера, 3 марта, завершился второй день марафона Знание.Первые Российского общества «Знание» на Всемирном фестивале молодежи. Он был посвящен многонациональности и единству. Наша страна стала домом для 194 народов, которые принимают особенности друг друга, уважают обычаи и стремятся к дружбе со всеми в мире, кто нацелен на равноправие. О том, как ценят культурное разнообразие, суверенитет внутри и снаружи самого большого государства на планете, о том, как живут спортсмены и творческие личности в эпоху санкций, с молодым поколением говорили выдающиеся журналисты, государственные деятели, спортсмены, писатели и музыканты. Самые яркие диалоги, мастер-классы транслировались в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ.

Напомним, просветительский марафон проходит в «Сириусе» со 2 по 6 марта и охватывает шесть площадок Города молодежи мира: Международный аэропорт ВФМ, павильоны «Ямал», «Нижний Новгород», «Казань», «Белгород», «Москва». Треки марафона созвучны смыслам Всемирного фестиваля молодежи, который стал площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. Самарская делегация регионального отделения Российского общества «Знание» принимает участие в марафоне Знание.Первые на ВФМ-2024.

«В этом году мне посчастливилось быть частью Всемирного фестиваля молодёжи, который уже стал для меня очень ярким и запоминающимся событием! Лозунг фестиваля - «Построим будущее вместе!». И это чувствуется, ведь своими глазами я вижу единение молодежи с разных уголков мира, кругом царит атмосфера дружбы и взаимоподдержки! Хочется отметить огромную проделанную работу организаторов мероприятия! Вопросы размещения, безопасности, питания, проведение семинаров и досуга были решены на самом высоком уровне! Всем участникам и волонтерам была в подарок выдана экипировка на случай любой погоды, а также различная памятная символика фестиваля! На фестивале представлены федеральные и международные спикеры, мне посчастливилось побывать на встречах с такими интересными людьми как: Артём Метелев, Ирина Яровая, Александр Карелин, Дмитрий Пучков, Иван Охлобыстин и другие. Все эти, и многие другие встречи проходят в рамках федерального просветительского марафона «Знание.Первые» от Российского общества «Знание»!» – отметил Иван Нюхов, член Самарского регионального отделения Российского общества «Знание», молодой парламентарий, студент-юрист, общественный деятель.

Владислав Дерябин, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ школы №121 г.о. Самара, магистрант института экономики и управления Самарского университета, лектор Российского общества «Знание» подчеркнул, что «Фестиваль - удивительная возможность объединиться молодежи более 180 стран не только для диалога и обмена опытом, но и для решения мировых проблем. Каждый день фестиваля наполнен особым смыслом. Особенно хочу отметить федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», который на данном Фестивале вышел на новый, международный уровень, а лекции в рамках марафона транслируются на 4 языках».

Во второй день марафона резонанс на площадке Международного аэропорта ВФМ вызвало интервью, которое дал участникам марафона Знание.Первые знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит, звезда сериалов «Великолепный век», «Черная любовь», «Королек — птичка певчая» и других. Говорили о перспективах дружбы Турции и России, причинах популярности турецкого кино и достижении успеха в карьере. Он подчеркнул, что справляется со всеми трудностями и уверенно идет к успеху благодаря поддержке своей супруги и двоих сыновей. Потому что самое главное в жизни – это семья, мы растем и развиваемся внутри семьи, продолжаем себя в наших детях.

«Я очень рада, что сегодня удалось увидеть моего самого любимого актера Бурака Озчивита! Я задала ему вопрос на турецком языке, так как каждый день смотрю турецкие сериалы и уже могу говорить немного на его родном языке. Я так рада, что вряд ли сегодня смогу уснуть! Я благодарна всем за эту возможность», – поделилась впечатлениями Вишнуприя из Индии, которая изучает русский язык в одном из университетов России.

В Международном аэропорту ВФМ также состоялась дискуссия, которую провела Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня». Среди собравшихся было много молодых журналистов, и они получили ответы на многие вопросы, такие как, например, что важнее – практика или получение классического образования, как расположить человека во время эфира. Маргарита Симоньян вспомнила, как первый раз в жизни брала интервью у Президента России Владимира Путина.

В павильоне «Нижний Новгород» выступили сестры Дина и Арина Аверины, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике. Они рассказали о семейном пути в гимнастике и причинах завершения спортивной карьеры. Отметили, что не бросают спорт и настроены открывать юные таланты по всей стране, показывать свое авторское шоу.

В павильоне «Казань» программа марафона началась с лекции писателя, продюсера, общественного деятеля Олега Роя. Затем слово взяли первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров и президент Всероссийской федерации фиджитал спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Они рассказали ребятам об этапах подготовки первого в истории планеты чемпионата на стыке реального и виртуального миров. Комментируя их выступление, 26-летний Эдуард Кондреа из Молдавии отметил, что такие лекторы вдохновляют, с них хочется брать пример. «Киберспорт – это очень важно и интересно, делегация из Абхазии будет вскоре впервые принимать участие в таком чемпионате под собственным флагом. Это такая площадка, где можно заявить о себе маленькому государству, у которого таких возможностей очень мало в связи с политическими факторами. Я думаю, что не только эта лекция, но и все происходящее на марафоне вдохновляет на то, чтобы дальше двигаться. Мы в восторге», – поддержал Тенгиз Отырба из Абхазии.

В павильоне «Ямал» день начался с мастер-класса, опытом поделился блогер, телеведущий, актер, чемпион России по боевым искусствам Саша Стоун (Александр Зарубин). Обсуждали, как привлекать аудиторию, создавать интересный и полезный контент, не бояться хейтеров, а стараться привлечь их на свою сторону. На этой же площадке делился опытом блогер и певец Ваня Дмитриенко, он раскрыл тему «Звездный путь: как поставить себе цель и достичь ее».

Серьезные вопросы поднял в беседе с ребятами из разных стран блогер, переводчик и член Общественной палаты РФ Дмитрий Пучков – об отношении к капитализму, о работе и самореализации, патриотизме и способах борьбы с влиянием западной культуры. Студент из Палестины спросил о том, как будет меняться жизнь в связи с появлением новых технологий, как они будут менять социальные нормы в условиях новых конфликтов. Дмитрий Пучков ответил, что сегодня средства массовой информации США контролируют почти весь мир, народ не может решить сам, ведь ему навязали свое мнение. Однако с появлением интернета люди получили возможность узнать, что на самом деле происходит в мире, в том числе и в Палестине.

В павильоне «Москва» руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала о давлении санкций на научное, культурное, спортивное сообщество и разъяснила, почему санкционная политика в отношении России провалилась.

После завершения мероприятий на федеральной территории «Сириус» Российское общество «Знание» продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 10 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»