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Самарец Сергей Василенко - лучший водитель троллейбуса в России

12 августа 2024 15:36
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За призовой фонд конкурса 500 000 рублей боролись 32 участника из 27 городов России.

В Чебоксарах завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса», организованный Министерством транспорта Российской Федерации, ФБУ «Росавтотранс», НИИ автомобильного транспорта. 
 
За призовой фонд конкурса 500 000 рублей боролись 32 участника из 27 городов России. Они продемонстрировали своё мастерство в управлении троллейбусами двух типов подвижного состава: Тролза 5265 «Мегаполис» и УТТЗ 6241 «Горожанин», а также в знаниях правил дорожного движения, приёмки троллейбуса перед выходом на линию, в культуре обслуживания пассажиров. 
 
3 место занял Эдуард Арсентьев из Чебоксар. 2 место - Игорь Корнилов из Санкт-Петербурга. А лучшим стал Сергей Василенко из Самары. 

"Я долго шёл к этой победе, несколько лет. С 2012 года участвую во Всероссийских конкурсах, тогда занял 7 место, а в 2020 и в 2022 был вторым. Сказал себе, что пока не добьюсь победы, обязан выступать на Всероссийских состязаниях", - делится Сергей Василенко.

Водитель троллейбуса Александр Соловьев, который также был делегирован на Всероссийский конкурс от Самары, стал победителем в номинации «Самый вежливый водитель», проявив себя в испытании на культуру общения с пассажиром. 

В июне этого года Сергей Василенко стал золотым призером в рамках городского конкурса профмастерства среди водителей троллейбуса. Сергей Василенко - неоднократный победитель конкурсов городского уровня, дважды серебряный призер в масштабах страны. Он работает водителем троллейбуса более 12 лет.

 

Фото:   скриншот видео

Теги: Самара

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