Самарец купил билет за 40 рублей и выиграл 5,8 миллиона рублей

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9 марта повезло самарцу - участнику государственной лотереи «Спортлото «5 из 36». По итогам 27436-го тиража ему удалось выиграть приз в размере 5 885 664 рубля.

По правилам лотереи, чтобы стать обладателем приза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать – во втором. В юбилейный для «Спортлото» год числовые лотереи, проводимые в поддержку развития физической культуры и спорта в России, изменили название с «Гослото» на «Спортлото».

Победитель пока не обратился за выигрышем. Известно, что он купил билет всего за 40 рублей в магазине сети «Красное и Белое» и отгадал числа 32, 11, 29, 26, 8 в первом поле билета и не угадал 2 – во втором, передает пресс-служба «Спортлото».

Фото: pixabay