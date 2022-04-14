Самарец через интернет хотел купить комплект летних шин, но лишился денег

130

31-летний мужчина на одной из Интернет-платформ для автолюбителей нашел информацию о продаже комплекта летних автомобильных шин.

Связавшись с автором объявления, он внес предоплату в сумме 1000 рублей. Остальные 26000 рублей участники сделки условились перевести после предоставления фото или видео упакованного товара, а также накладной транспортной компании на отправку заказа.

Когда жителю Самары прислали фотографии шин и накладной в мессенджер, он перевел продавцу оставшуюся сумму. После этого собеседник перестал выходить на связь и удалил переписку. Покупатель, не получив товар, понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: pixabay