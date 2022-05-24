Самарчанка поблагодарила сотрудника ГИБДД за отзывчивость и помощь её матери-ветерану

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На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило письмо со словами благодарности в адрес сотрудника Госавтоинспекции от жительницы Самары.

В своем обращении женщина поблагодарила командира 1 роты 2 батальона полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре капитана полиции Алексея Вишневского за внимательное и бережное отношение к её 94-летней матери – ветерану Великой Отечественной войны.

В период подготовки торжественных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне дом, в котором проживают женщины, оказался на территории, куда проезд личного автотранспорта жителей и гостей города был ограничен.

В один из дней, когда автору письма и ее матери необходимо было совершить автомобильную поездку, капитан полиции Алексей Вишневский оказал им содействие – с разрешения руководства помог припарковать личный автомобиль, а сам на патрульном автомобиле ДПС довез женщин до подъезда.

В заключительной части своего письма самарчанка отметила: «полицейский был очень вежлив, отзывчив и спокоен. Спасибо ему большое за бережное отношение к пожилому человеку».

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников ОВД, выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес личного состава, высокую оценку их деятельности и понимание, проявленное к временным ограничениям в связи с проведением массовых мероприятий.