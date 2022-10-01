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Самарчанка не оплатила штраф в размере 270 000 рублей за административные правонарушения

1 октября 2022 11:23
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Самарчанка не оплатила штраф в размере 270 000 рублей за административные правонарушения

Так, в рамках мероприятия "Должник" полицейские и представители УФССП России по Самарской области установили местонахождение одного из должников Советского района и арестовали его автомобиль. Злостной неплательщицей оказалась женщина – индивидуальный предприниматель 1980 года рождения. Она не оплатила штраф в размере 270 000 рублей за административные правонарушения, предусмотренные частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом» и частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Теги: Судебные приставы

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