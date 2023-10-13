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Самарастат проведет статистику использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей

13 октября 2023 14:53
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Опрос проводится ин­тервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт.

В период с 16 по 22 октября 2023 года Самарастат проведет выборочное федеральное стати­стическое наблюдение по вопросам использования населением информаци­онных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. Обследование пройдет по следующим адресам:

Кировский внутригородской район

- ул. Кузнецкая 33;

- ул. Стара Загора 228, 232;

- ул. Ташкентская 192, 194.

Промышленный внутригородской район

- тупик Управленческий 12;

- ул. Рыльская 12, 13, 18, 20, 24-в;

- ул. Шверника 10, 22.

По итогам Самарастат планирует оценить данные об уровне доступности сети Интернет, а также о качестве и удобстве получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

Получение и обработка данных проводимого наблюдения осуществляется исключительно для статистических целей при условии обязательного обез­личивания персональных данных.

Опрос проводится ин­тервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт.

Информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специали­стов Самарастата по телефонам 8 (846) 263-89-60, 263-89-76, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото:   freepik.com

 

Теги: Самара

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