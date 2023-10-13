Самарастат проведет статистику использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей

В период с 16 по 22 октября 2023 года Самарастат проведет выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. Обследование пройдет по следующим адресам:
Кировский внутригородской район
- ул. Кузнецкая 33;
- ул. Стара Загора 228, 232;
- ул. Ташкентская 192, 194.
Промышленный внутригородской район
- тупик Управленческий 12;
- ул. Рыльская 12, 13, 18, 20, 24-в;
- ул. Шверника 10, 22.
По итогам Самарастат планирует оценить данные об уровне доступности сети Интернет, а также о качестве и удобстве получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.
Получение и обработка данных проводимого наблюдения осуществляется исключительно для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных.
Опрос проводится интервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт.
Информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефонам 8 (846) 263-89-60, 263-89-76, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото: freepik.com